嚇人！高雄婦持刀在馬路晃原因曝光 警：已觸犯社維法
75歲張姓婦人昨天傍晚4時10分右手持刀徒步行經高市天津街與安寧街口，嚇壞附近居民，畫面被民眾拍下PO網；警方調閱監視器查出張婦身分，原來張從事資源回收，正持刀要整理回收紙箱，因無故攜帶具殺傷力器械，被警方函送裁處。
三民一警分局指出，張姓婦人昨天傍晚4時10分許持刀械行走在天津街與安寧街口，被民眾拍下PO網，警方當時未接獲報案，經調閱監視畫面，查出張婦身分。
經警方了解，張婦當時持刀要前往整理切割回收紙箱，但行為已觸犯社會秩序維護法第63條第1項第1款主要規範無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品的行為，違者可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，將函送簡易庭裁處。
