「舉重精靈」方莞靈被控家暴 酒後掌摑前女友還腳踹胸腹判拘役

「舉重精靈」方莞靈曾代表台灣參加東京與巴黎奧運，並多次打破全國紀錄，前年10月間與當時同居女友等人在台南市區酒吧飲酒聚會後，返回女友住處後因故口角，掌摑對方臉頰並掐脖，以腳踹其胸腹受傷而挨告，方女坦承犯行，法官認她犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

檢方起訴指出，⽅莞靈與劉姓女子前為同居情侶，2人與其陳姓友人於2024年10月19日晚間10許至翌日凌晨3時許，在台南市區酒吧飲酒聚會，2人返回劉女住所後因故發生爭執。

20⽇凌晨3時50分許，方女徒⼿掌摑劉女臉頰及耳部，並掐住其脖頸，又以腳踹其胸腹部， 致劉女雙頰及右耳鈍傷、後頸挫傷、左胸腹鈍傷、雙⼿腕挫傷、右側⾼頻聽⼒障礙等傷害。劉女不堪受辱，驗傷提告。

⽅莞靈於偵查中坦承不諱，與劉女於警詢證述及偵查中結證，陳姓友人結證情節均⼤致相符，並有劉女傷勢照片、醫院診斷證明書、及雙方Line對話紀錄等佐證，事證明確。檢方認方女涉犯家暴傷害，偵結起訴，並向法院聲請簡易判決。

台南地院指出，方女所為犯刑法中傷害罪，也屬家庭暴力防治法中家庭暴力罪，而因家庭暴力防治法對此並無罰則，應依傷害罪予以論罪科刑。

台南地院審酌，2人案發時為同居關係，方女本應循理性、和平方式處理與劉女間爭執，卻酒後未能克制自身情緒，以徒手攻擊之方式傷害劉女，所為並不可取。

同時，考量方女終能坦承犯行，態度尚可，而劉女無和解意願，以及犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，認她犯傷害罪處拘役50日，可易科罰金，可上訴。