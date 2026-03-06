快訊

23歲男毒駕賓士載妻猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈無辜慘死

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

宜蘭市中山路3段昨晚發生賓士車衝撞多輛汽機車的重大車禍，造成59歲鍾姓女老師死亡，23歲林姓賓士車駕駛等3人受傷。林姓男子毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，警方已依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

這起毒駕事故發生在昨晚9時許，當時中山路與舊城北路的北門口還相當熱鬧，不少人買小吃、吃宵夜，一輛白色賓士轎車因車速過快衝到對向，連續追撞2輛同向車及5輛對向車，還有多輛機車被撞飛，有的車輛噴飛，有的扭曲變形，現場尖叫聲四起。

當時59歲的鍾姓女老師正停等紅燈，被賓士車高速追撞，車尾被削掉，人受困車內，當場失去生命跡象，消防人員將她救出送醫，因傷勢太重仍告不治。

涉嫌毒駕的賓士車林姓駕駛與副駕19歲李姓妻子也受傷，林男是頭部及四肢挫傷、李女四肢挫傷，61歲董姓女機車騎士左腳骨折、腦部出血。

警方在林男車內及身上查獲毒品「依托咪酯」，林男做唾液快篩檢測後呈陽性反應。初步調查，林男當時載妻子要返家，從環河路右轉中山路後一路闖紅燈，在中山路3段追撞停等紅燈的鍾姓女老師，又推、追撞周邊6輛汽車及多輛機車。

警方表示，全案將依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移請宜蘭地方檢察署偵辦， 依刑法第185-3條規定，施用毒品後駕駛動力交通工具若因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

宜蘭市區昨晚發生1死3傷重大車禍，警方在涉嫌肇事的賓士車內及林姓駕駛身上，查獲毒品「依托咪酯」。記者王燕華／翻攝
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成1死3傷。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車造成1死3傷，鍾姓女老師當時停等紅燈遭追撞，無辜喪命。記者戴永華／攝影
宜蘭市區昨晚發生1死3傷重大車禍，警方在涉嫌肇事的賓士車內查獲毒品「依托咪酯」。記者王燕華／翻攝
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成1死3傷。記者戴永華／攝影
宜蘭市北門商圈昨晚發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車，造成1死3傷。記者戴永華／攝影
