洗錢金額達上百億…太子集團9被告全數交保 北檢不服今晚提準抗告

台北地檢署昨天偵結太子集團洗錢案，起訴62名被告及13家公司，在押的核心幹部王昱棠、辜淑雯等9人移審法院，法院裁定9人全數交保， 有8人交保離去，僅妮爾公司會計主管鄭巧枚押返看守所，檢方認為交保金與犯罪所得不成比例，且全案有共犯未到案，有串滅證之虞，今晚6點已向台北地院提準抗告。

北檢指出， 被告8人均否認犯行，審酌本案參與洗錢之共犯人數眾多，尚有共犯在逃且遭通緝，且為跨國性之龐大犯罪結構，集團內部上下之間具有支配從屬關係，倘若被告等人具保在外，極易遭受犯罪組織上層人員或在逃共犯唆使，進而改變供述或證詞，不利於將來審判程序交互詰問之進行，而有勾串共犯之虞。

其次，本件洗錢金額高達上百億元，嚴重危害我國金融秩序及國際形象，被告等人經手洗錢之現金、豪車、豪宅、虛擬貨幣等財物，價值自數千萬乃至上億元，為社會輿論矚目，與原處分命被告等人所提出僅50萬元至500萬元之保證金，顯不成比例，縱搭配具保、責付、限制住居、限制出境、出海、科技設備監控等替代羈押措施，仍不足以擔保被告等人逃亡及勾串之風險，故有羈押之必要。

9名被告昨天移審法院後，僅王俊國認罪，其他8人均作無罪答辯，法官諭知台灣太子公司負責人王昱棠500萬交保、天旭人資長辜淑雯400萬交保、陳志心腹李添特助李守禮150萬交保、尼爾創新公司登記負責人林揚茂150萬交保、妮爾公司會計主管鄭巧枚150萬交保、太子集團超跑管理者邱子恩50萬交保、太子集團水房要角陳韋志50萬交保、太子集團水房車手王俊國30萬交保，均限制出境出海、實施科技監控。

移審庭訊時，虛擬貨幣水房要角的陳韋志，以「想回家照顧烏龜」為由請求法官交保，法官問「烏龜不是很長壽嗎？」，陳韋志回「因為我太太不會用」。據了解，陳韋志並非太子集團水房最高幹部，有必要溯源追查。

王昱棠則表示，檢方動偵查時，他離開太子集團1年半，美國制裁陳志時，他人在越南，未涉及不法；辜淑雯說，她在集團內只負責行政、人資、後勤事務，工程師等多數員工工作內容，都是直接報告給中國級主管，她對工程師開發博奕遊戲內容不清楚。

天旭公司人資長辜淑雯400萬元交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影

台灣太子公司負責人王昱棠（右）500萬元交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影