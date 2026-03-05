快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

高虹安論文涉抄襲案二審辯論終結！智慧法院4月16日宣判

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前年以逾6個月告訴期，判決公訴不受理，經資策會上訴二審智慧財產及商業法院，全案今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。

2021年10月18日，FB化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，PO文爆料高虹安美國辛辛那提博士論文涉嫌抄襲資策會期刊文章。資策會經比對，發現高虹安論文中，涉嫌抄襲高虹安在資策會發表的2篇期刊論文，1篇重製近8成、另1篇近3成，於是在2023年10月間自訴高涉嫌違反著作權法。

今天開庭時，合議庭傳喚資策會前執行長卓政宏作證，他供稱自己是在2022年9月20日週刊爆料高虹安的論文疑似抄襲後才得知此事，並成立資策會內部主管群組討論和交換資訊，同時交代事後與經濟部技術處長邱求慧、資策會國會聯絡人周晉生等人間的互動，另承認自己是在同仁建議下，將論文交由資策會科技法律研究所進行比對，發現相似度高度雷同後同意提告。

但卓政宏證詞遭到高虹安及其律師強烈質疑，指出早在翁達瑞PO文時，卓就已知論文爭議，並向邱求慧報告，科法所不可能在沒有主管同意下自行比對論文，因此當時比對論文的目的，除了向上級邱求慧報告外，就是要為了提告，卓證詞顯然前後矛盾不一。

高虹安認為，自己是資策會2期刊論文的原作者，連辛辛那提大學都已回覆全案為「自我引用」而非抄襲，因此她仍否認犯罪。對此，資策會委任律師則表示，本案除重製、改作外，另違反公開傳輸權，希望合議庭能判處有期徒刑以上之刑，且不得緩刑。

高虹安表示，論文的完成全部都在美國，上傳給學校並無公開傳輸的問題。當初資策會長官很鼓勵她攻讀博士，認為可以深化與辛辛那提大學的交流，有助於資策會在國際上的曝光，論文研究方向事前有向資策會簡報，也與後來的論文內容一致，

此外，論文和2篇期刊無論研究目的、資料來源、研究方法均顯著不同，論文多達113頁，期刊僅各5、6頁，明顯是更大的創作，請求法官駁回上訴。資策會律師則質疑，高虹安論文的方法論和結論，完全把期刊論文照搬過去，只加了兩個CASE STUDY，絕非只占10％頁數。

高虹安回應，學術研究有連貫性，不可避免要引用先前的研究，這是職務上的正常行為，屬合理使用，不能僅因自己與資策會有簽約，就用非職務正常範圍去框定自己的博士研究須與產業研究分開。

新竹市長高虹安論文案二審智慧財產及商業法院今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。記者林伯東／攝影
新竹市長高虹安論文案二審智慧財產及商業法院今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。記者林伯東／攝影

新竹市長高虹安論文案二審智慧財產及商業法院今開庭，傳喚資策會前執行長卓政宏作證。記者林伯東／攝影
新竹市長高虹安論文案二審智慧財產及商業法院今開庭，傳喚資策會前執行長卓政宏作證。記者林伯東／攝影

高虹安 論文 資策會

延伸閱讀

資策會控高虹安侵權刑事自訴案 智商法院4月16日宣判

申請入學備審資料「打假」 大學明定可使用、不可使用AI樣態

兒少性侵案追訴時效爭議 憲法法庭說明會8大法官參與

吳穎沺上月中卸任 台師大教授葉家宏接任教育部資科司長

相關新聞

高虹安論文涉抄襲案二審辯論終結！智慧法院4月16日宣判

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前年以逾6個月告訴期，判決公訴不受理，經資策會上訴二審智慧財產及商業法院，全案今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子集團洗錢案 9幹部全交保

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。

觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

只學開車3個月...殯葬二代「近視不戴眼鏡」開BMW輾死人 今堅稱：沒看到

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時撞上七旬葉姓老翁，還未停車將葉輾過，全案今由國民法官審理，檢方出示當時車輛擋風玻璃有大片蜘蛛網破裂，就在駕駛座前，但葉仍稱有近視兩百度，加上當時吸毒「斷片」，沒看到有撞到人，只以為撞到涵洞牆壁，因趕時間回家工作，所以沒停車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。