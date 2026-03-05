資策會控高虹安侵權刑事自訴案 智商法院4月16日宣判

資策會認為新竹市長高虹安論文侵害資策會著作權，提起刑事自訴。一審認定提告已逾6個月的告訴期間，判決不受理。資策會提上訴。二審智商法院今天辯論終結，定4月16日宣判。

高虹安庭上表示，她第一份工作在財團法人資訊工業策進會，當時主管指派她赴美並鼓勵攻讀美國辛辛那提大學機械工程博士。她於民國102年間申請資策會國際人才培育計畫並獲補助，完成113頁博士論文提交校方後，指導教授也曾將論文簡報寄送給資策會人員。她表示，過去與資策會互動良好，如今卻在司法上對立，讓她感到難過。

針對今天出庭作證的資策會前執行長卓政宏說法，高虹安當庭提出自己於109年12月28日至111年9月20日擔任立委期間與卓政宏的對話紀錄，指出卓政宏早在110年10月即已知悉學者翁達瑞提出的博士論文爭議，並曾向經濟部技術處報告，但卓政宏在庭訊中卻表示未看過相關說法，也未與技術處邱姓處長討論此事，證詞明顯矛盾、不可信。

高虹安並表示，卓政宏曾於111年9月17日未受邀即前往立法院，在會議中配合民進黨立委質詢內容對她提出批評。她認為卓政宏今天證詞是為提告而產生的說詞，她與辯護人請求法院駁回資策會上訴；若法院做出不利判決，請求考量被告審級利益，撤銷原判決並發回台北地院更審。

卓政宏庭上表示，他確實沒看過高虹安的論文，他認為以學術倫理角度，論文應註明引用或參考資料，並不用取得著作權人授權，難道引用愛因斯坦的說法，還要去問愛因斯坦。本件是因111年9月初有媒體報導，高虹安抄襲論文，資策會比對後認定，高虹安涉違反著作權重製，才決定提告。

資策會委任律師表示，高虹安為完成自身博士學位及論文目的，未經資策會同意即擅自利用為其論文的一部分，明顯侵害資策會著作權，請求法院判決有期徒刑，不予宣告緩刑。

全案緣於資策會指控，高虹安博士論文涉及侵害資策會著作權，其中1篇期刊論文重製比例約8成、另1篇約3成，並於111年10月25日向台北地院提起刑事自訴。雙方曾進行兩次調解，但資策會後來具狀表示無調解必要，調解破局，案件回到訴訟程序。

一審台北地院認為，旅美教授陳時奮（化名「翁達瑞」）於110年10月18日在臉書發文指控高虹安博士論文涉嫌抄襲期刊文章，資策會當時即知悉並派國會聯絡人與高虹安聯繫，經濟部技術處處長邱求慧也曾聯絡。資策會科技法律研究所隨後進行論文比對，認為雖有抄襲問題，但因未實際應用於商業使用而決議不處理。

一審法院認為資策會早於提起自訴前6個月即已知悉相關事實，仍於111年10月25日才提告，已逾6個月告訴期間，因此判決不受理。