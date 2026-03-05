快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

資策會控高虹安侵權刑事自訴案 智商法院4月16日宣判

中央社／ 台北5日電

資策會認為新竹市長高虹安論文侵害資策會著作權，提起刑事自訴。一審認定提告已逾6個月的告訴期間，判決不受理。資策會提上訴。二審智商法院今天辯論終結，定4月16日宣判。

高虹安庭上表示，她第一份工作在財團法人資訊工業策進會，當時主管指派她赴美並鼓勵攻讀美國辛辛那提大學機械工程博士。她於民國102年間申請資策會國際人才培育計畫並獲補助，完成113頁博士論文提交校方後，指導教授也曾將論文簡報寄送給資策會人員。她表示，過去與資策會互動良好，如今卻在司法上對立，讓她感到難過。

針對今天出庭作證的資策會前執行長卓政宏說法，高虹安當庭提出自己於109年12月28日至111年9月20日擔任立委期間與卓政宏的對話紀錄，指出卓政宏早在110年10月即已知悉學者翁達瑞提出的博士論文爭議，並曾向經濟部技術處報告，但卓政宏在庭訊中卻表示未看過相關說法，也未與技術處邱姓處長討論此事，證詞明顯矛盾、不可信。

高虹安並表示，卓政宏曾於111年9月17日未受邀即前往立法院，在會議中配合民進黨立委質詢內容對她提出批評。她認為卓政宏今天證詞是為提告而產生的說詞，她與辯護人請求法院駁回資策會上訴；若法院做出不利判決，請求考量被告審級利益，撤銷原判決並發回台北地院更審。

卓政宏庭上表示，他確實沒看過高虹安的論文，他認為以學術倫理角度，論文應註明引用或參考資料，並不用取得著作權人授權，難道引用愛因斯坦的說法，還要去問愛因斯坦。本件是因111年9月初有媒體報導，高虹安抄襲論文，資策會比對後認定，高虹安涉違反著作權重製，才決定提告。

資策會委任律師表示，高虹安為完成自身博士學位及論文目的，未經資策會同意即擅自利用為其論文的一部分，明顯侵害資策會著作權，請求法院判決有期徒刑，不予宣告緩刑。

全案緣於資策會指控，高虹安博士論文涉及侵害資策會著作權，其中1篇期刊論文重製比例約8成、另1篇約3成，並於111年10月25日向台北地院提起刑事自訴。雙方曾進行兩次調解，但資策會後來具狀表示無調解必要，調解破局，案件回到訴訟程序。

一審台北地院認為，旅美教授陳時奮（化名「翁達瑞」）於110年10月18日在臉書發文指控高虹安博士論文涉嫌抄襲期刊文章，資策會當時即知悉並派國會聯絡人與高虹安聯繫，經濟部技術處處長邱求慧也曾聯絡。資策會科技法律研究所隨後進行論文比對，認為雖有抄襲問題，但因未實際應用於商業使用而決議不處理。

一審法院認為資策會早於提起自訴前6個月即已知悉相關事實，仍於111年10月25日才提告，已逾6個月告訴期間，因此判決不受理。

智慧財產及商業法院上午開庭審理，這也是新竹市長高虹安復職後首度為論文案出庭。高虹安上午現身法院時面帶微笑，神情輕鬆，整體狀態平穩。記者林伯東／攝影
智慧財產及商業法院上午開庭審理，這也是新竹市長高虹安復職後首度為論文案出庭。高虹安上午現身法院時面帶微笑，神情輕鬆，整體狀態平穩。記者林伯東／攝影

資策會 高虹安 著作權

延伸閱讀

美聯邦貿易法官裁決 遭廢川普關稅進口商應獲退款

日維持判決解散…清算前統一教資產 退還捐款人

卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

圖利收賄 「黃金署長」黃季敏判55年8月

相關新聞

高虹安論文涉抄襲案二審辯論終結！智慧法院4月16日宣判

新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文，遭財團法人資訊工業策進會自訴涉嫌違反著作權抄襲，台北地方法院前年以逾6個月告訴期，判決公訴不受理，經資策會上訴二審智慧財產及商業法院，全案今辯論終結，合議庭諭知下月16日宣判。

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子集團洗錢案 9幹部全交保

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。

觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

只學開車3個月...殯葬二代「近視不戴眼鏡」開BMW輾死人 今堅稱：沒看到

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時撞上七旬葉姓老翁，還未停車將葉輾過，全案今由國民法官審理，檢方出示當時車輛擋風玻璃有大片蜘蛛網破裂，就在駕駛座前，但葉仍稱有近視兩百度，加上當時吸毒「斷片」，沒看到有撞到人，只以為撞到涵洞牆壁，因趕時間回家工作，所以沒停車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。