只學開車3個月...殯葬二代「近視不戴眼鏡」開BMW輾死人 今堅稱：沒看到

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時撞上七旬葉姓老翁，還未停車將葉輾過，全案今由國民法官審理，檢方出示當時車輛擋風玻璃有大片蜘蛛網破裂，就在駕駛座前，但葉仍稱有近視兩百度，加上當時吸毒「斷片」，沒看到有撞到人，只以為撞到涵洞牆壁，因趕時間回家工作，所以沒停車。

今天審理時，檢察官詢問白姓男子，出庭時有戴眼鏡，是否近視？白男回稱，有兩、三百度的近視，檢察官出示BMW轎車駕駛座前方的擋風玻璃，有大片蜘蛛網狀的破裂，是否有看到？白則回稱「沒有看到」。

白男解釋，當時因為要趕回家工作，所以來不及買隱形眼鏡，檢方也質疑，若要工作，為何不開貨車，而要租賃BMW的轎跑車，白則回，因為沒有開過BMW進口車，所以委由母親租賃，一天6000元的費用是由他支付，在高中時就學開車，案發前只學開車約3、4個月，在該天駕駛BMW前，只有開過該車一次。

檢察官質疑，白男雖有近視、案發時沒戴眼鏡，但也自述聽力正常，明明撞擊位置近在眼前，白男卻稱沒有看到，相關供述，可由國民法官依常情審酌。

審判長也問，白男若沒戴眼鏡的狀態，可以看到法庭上約數公尺的國民法官嗎？白男回稱，可以到看人影而已。

審判長接續詢問白男吸毒狀況，白男則回稱，只有朋友請時會施用，且施用後約有30分鐘時間會斷片，接著才會慢慢恢復。

一名國民法官則質問白男，白男今供述認為當時是撞到牆壁，過去白男若發生事故，是否會停下車輛，白男回稱，過去若是撞到有車損，會停車，但當天因為趕時間，以為沒事，所以開走。

此案的告訴代理人質疑，白男無照駕駛、有近視卻沒戴眼鏡，明知吸毒會斷片，卻仍開車上路，甚至案發前僅睡約1小時，顯然已有預見上路有肇事的可能性，卻仍開車上路，認同檢方起訴所指，有殺人不確定故意，希望國民法官審酌。

檢方認此案有殺人不確定故意，去年初依殺人、公共危險致死罪起訴，全案在本周4日起連續審理，預定在6日審結宣判。

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞上葉姓老翁後，開車輾過，檢方依殺人罪起訴，國民法官今天審理。圖／本報資料照

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞上葉姓老翁後，開車輾過，檢方依殺人罪起訴，國民法官今天審理。圖／本報資料照

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885