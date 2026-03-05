快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

只學開車3個月...殯葬二代「近視不戴眼鏡」開BMW輾死人 今堅稱：沒看到

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時撞上七旬葉姓老翁，還未停車將葉輾過，全案今由國民法官審理，檢方出示當時車輛擋風玻璃有大片蜘蛛網破裂，就在駕駛座前，但葉仍稱有近視兩百度，加上當時吸毒「斷片」，沒看到有撞到人，只以為撞到涵洞牆壁，因趕時間回家工作，所以沒停車。

今天審理時，檢察官詢問白姓男子，出庭時有戴眼鏡，是否近視？白男回稱，有兩、三百度的近視，檢察官出示BMW轎車駕駛座前方的擋風玻璃，有大片蜘蛛網狀的破裂，是否有看到？白則回稱「沒有看到」。

白男解釋，當時因為要趕回家工作，所以來不及買隱形眼鏡，檢方也質疑，若要工作，為何不開貨車，而要租賃BMW的轎跑車，白則回，因為沒有開過BMW進口車，所以委由母親租賃，一天6000元的費用是由他支付，在高中時就學開車，案發前只學開車約3、4個月，在該天駕駛BMW前，只有開過該車一次。

檢察官質疑，白男雖有近視、案發時沒戴眼鏡，但也自述聽力正常，明明撞擊位置近在眼前，白男卻稱沒有看到，相關供述，可由國民法官依常情審酌。

審判長也問，白男若沒戴眼鏡的狀態，可以看到法庭上約數公尺的國民法官嗎？白男回稱，可以到看人影而已。

審判長接續詢問白男吸毒狀況，白男則回稱，只有朋友請時會施用，且施用後約有30分鐘時間會斷片，接著才會慢慢恢復。

一名國民法官則質問白男，白男今供述認為當時是撞到牆壁，過去白男若發生事故，是否會停下車輛，白男回稱，過去若是撞到有車損，會停車，但當天因為趕時間，以為沒事，所以開走。

此案的告訴代理人質疑，白男無照駕駛、有近視卻沒戴眼鏡，明知吸毒會斷片，卻仍開車上路，甚至案發前僅睡約1小時，顯然已有預見上路有肇事的可能性，卻仍開車上路，認同檢方起訴所指，有殺人不確定故意，希望國民法官審酌。

檢方認此案有殺人不確定故意，去年初依殺人、公共危險致死罪起訴，全案在本周4日起連續審理，預定在6日審結宣判。

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞上葉姓老翁後，開車輾過，檢方依殺人罪起訴，國民法官今天審理。圖／本報資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞上葉姓老翁後，開車輾過，檢方依殺人罪起訴，國民法官今天審理。圖／本報資料照

白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞上葉姓老翁後，開車輾過，檢方依殺人罪起訴，國民法官今天審理。圖／本報資料照
白男吸食「喵喵」、「喪屍煙彈」等毒品開BMW上路，前年底在台中北屯撞上葉姓老翁後，開車輾過，檢方依殺人罪起訴，國民法官今天審理。圖／本報資料照

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀

16歲學生無照騎車占用內車道...警提醒他卻逃跑 當場開罰1萬8車主連坐

台中員工借老闆LEXUS休旅車「以車為家」 昨沒上班已陳屍車內

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

台中男點燃天然氣管縱火姑丈家 落網瞎扯「為阻虐嬰殺童」遭訴

相關新聞

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子集團洗錢案 9幹部全交保

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。

觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

只學開車3個月...殯葬二代「近視不戴眼鏡」開BMW輾死人 今堅稱：沒看到

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時撞上七旬葉姓老翁，還未停車將葉輾過，全案今由國民法官審理，檢方出示當時車輛擋風玻璃有大片蜘蛛網破裂，就在駕駛座前，但葉仍稱有近視兩百度，加上當時吸毒「斷片」，沒看到有撞到人，只以為撞到涵洞牆壁，因趕時間回家工作，所以沒停車。

前北市刑大隊長被控喝花酒涉貪汙 今開庭否認犯行...還聲請業者作證

前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志（現已停職），被控2019年在台北市刑大偵二隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署前年依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者，陳建志今開準備庭，身形明顯跟過去瘦了許多，庭上他聲請傳喚包括業者「高董」高豐達等4人，庭畢面對記者詢問不發一語快步離去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。