快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

前北市刑大隊長被控喝花酒涉貪汙 今開庭否認犯行...還聲請業者作證

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志（現已停職），被控2019年在台北市刑大偵二隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署前年依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者，陳建志今開準備庭，身形明顯跟過去瘦了許多，庭上他聲請傳喚包括業者「高董」高豐達等4人，庭畢面對記者詢問不發一語快步離去。

庭上陳建志請了兩名律師答辯，仍否認所有犯行，法官確認不爭執事項包括「高董」高豐達是地下匯兌業者、海峽會餐敘、接送專車接送、燕窩禮盒、有付7萬多元等事實。

陳建志還要求勘驗被查扣的iPhone 12 Pro手機對話紀錄，卻因更換手機關係，發現紀錄已不見未果；另外，聲請在之後開庭傳喚「高董」高豐達、陳坤忻、高的助理丁耕宇、高的司機方冠男等4人作證。

起訴指出，陳建志2019年間認識因案被查緝的地下匯兌業者「高董」高豐達，涉接受招待到有女陪侍酒店，當年6月間，陳引介偵辦高男案件的刑事局三名官警聚餐，高定「海峽會」餐廳包廂，安排5名小姐陪吃，餐會上高打探辦案進度，拍下官警酒後照片留存。

當年中秋節，陳向高要求燕窩禮盒做公關，直接郵寄給指定名單，高和下游業者陳坤忻拿7萬5400元地下匯兌營運金，從泰國訂購130盒燕窩禮盒郵寄。

同年12月，高從泰國回國時通關異常，擔心被調查，約陳到酒吧飲宴商討，席間陳告知選前將大規模掃蕩地下匯兌，指導湮滅證據及規避警方查緝方法。

陳建志2020年被爆料後，被調回刑大經濟組長接受調查，2021年士檢發動搜索，陳為了「避風頭」降調宜蘭縣警局巡官，孰料才剛報到羅東分局代理偵查隊長新職，就被檢方起訴。

已停職的前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志，被控在北市刑大偵二隊長期間接受地下匯兌業者「高董」高豐達不正當利益，士林地檢署2024年起訴他貪汙。記者翁至成／攝影
已停職的前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志，被控在北市刑大偵二隊長期間接受地下匯兌業者「高董」高豐達不正當利益，士林地檢署2024年起訴他貪汙。記者翁至成／攝影

已停職的前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志，被控在北市刑大偵二隊長期間接受地下匯兌業者「高董」高豐達不正當利益，士林地檢署2024年起訴他貪汙。記者翁至成／攝影
已停職的前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志，被控在北市刑大偵二隊長期間接受地下匯兌業者「高董」高豐達不正當利益，士林地檢署2024年起訴他貪汙。記者翁至成／攝影

警察 貪汙

延伸閱讀

麥當勞少女打工遭性侵後輕生 高檢發回續查...士林地檢署再次不起訴

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

康園餐廳飲酒後失控闖立法院中興大樓 33歲準律師涉妨害公務送辦

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

相關新聞

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子集團洗錢案 9幹部全交保

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。

觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

只學開車3個月...殯葬二代「近視不戴眼鏡」開BMW輾死人 今堅稱：沒看到

台中市白姓男子家中經營殯葬業，他前年底時連續吸食喪屍煙彈等2種毒品，駕駛租賃BMW轎車，行經北屯區時撞上七旬葉姓老翁，還未停車將葉輾過，全案今由國民法官審理，檢方出示當時車輛擋風玻璃有大片蜘蛛網破裂，就在駕駛座前，但葉仍稱有近視兩百度，加上當時吸毒「斷片」，沒看到有撞到人，只以為撞到涵洞牆壁，因趕時間回家工作，所以沒停車。

前北市刑大隊長被控喝花酒涉貪汙 今開庭否認犯行...還聲請業者作證

前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志（現已停職），被控2019年在台北市刑大偵二隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署前年依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者，陳建志今開準備庭，身形明顯跟過去瘦了許多，庭上他聲請傳喚包括業者「高董」高豐達等4人，庭畢面對記者詢問不發一語快步離去。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。