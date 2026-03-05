聽新聞
前北市刑大隊長被控喝花酒涉貪汙 今開庭否認犯行...還聲請業者作證
前宜蘭縣羅東分局代理偵查隊長陳建志（現已停職），被控2019年在台北市刑大偵二隊長任內，涉包庇地下匯兌業者，接受飲宴、喝花酒，索要燕窩禮盒做公關禮，甚至引介刑事局官警和業者喝花酒，士林地檢署前年依貪汙等罪嫌起訴陳和兩名業者，陳建志今開準備庭，身形明顯跟過去瘦了許多，庭上他聲請傳喚包括業者「高董」高豐達等4人，庭畢面對記者詢問不發一語快步離去。
庭上陳建志請了兩名律師答辯，仍否認所有犯行，法官確認不爭執事項包括「高董」高豐達是地下匯兌業者、海峽會餐敘、接送專車接送、燕窩禮盒、有付7萬多元等事實。
陳建志還要求勘驗被查扣的iPhone 12 Pro手機對話紀錄，卻因更換手機關係，發現紀錄已不見未果；另外，聲請在之後開庭傳喚「高董」高豐達、陳坤忻、高的助理丁耕宇、高的司機方冠男等4人作證。
起訴指出，陳建志2019年間認識因案被查緝的地下匯兌業者「高董」高豐達，涉接受招待到有女陪侍酒店，當年6月間，陳引介偵辦高男案件的刑事局三名官警聚餐，高定「海峽會」餐廳包廂，安排5名小姐陪吃，餐會上高打探辦案進度，拍下官警酒後照片留存。
當年中秋節，陳向高要求燕窩禮盒做公關，直接郵寄給指定名單，高和下游業者陳坤忻拿7萬5400元地下匯兌營運金，從泰國訂購130盒燕窩禮盒郵寄。
同年12月，高從泰國回國時通關異常，擔心被調查，約陳到酒吧飲宴商討，席間陳告知選前將大規模掃蕩地下匯兌，指導湮滅證據及規避警方查緝方法。
陳建志2020年被爆料後，被調回刑大經濟組長接受調查，2021年士檢發動搜索，陳為了「避風頭」降調宜蘭縣警局巡官，孰料才剛報到羅東分局代理偵查隊長新職，就被檢方起訴。
