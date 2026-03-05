3天4度燒公寓樓梯間雜物 女子放火未遂罪起訴

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

新北市新店區一名22歲女子去年在3天內4度放火燒住處公寓樓梯間雜物，幸好鄰居發現煙霧，持滅火器初步滅火並通報警消撲滅火勢，警方依公共危險罪嫌送辦，因女子暫行安置醫院。台北地檢署今偵結，依放火燒燬建物未遂罪起訴。

起訴指出，女子去年12月5日在自家公寓涉點燃1樓樓梯間的木板等雜物，燃燒面積約0.5平方公尺，幸好鄰居發現公寓煙霧瀰漫，持滅火器初步滅火，消防人員到場撲滅火勢。

不料，隔天女子涉再度放火燒樓梯間住戶整理的鋁罐、木板、類等殘留物，燃燒面積約0.1平方公尺，警消到場撲滅火勢；同日下午2時許，女子再次點燃樓梯間剩餘的腳踏車、畚箕、掃把、雨傘、廣告紙等物，物品起火延燒至樓梯間牆面，腳踏車煙燻積碳、雨傘受燒熔損，燃燒面積約1平方公尺，致生公共危險，住戶再度發現公寓煙霧瀰漫，持滅火器初步滅火、通報警消到場撲滅火勢。

女子12月7日下午1時許，以紙碗、衣架、蠟燭製作「簡易助燃器」，掛放在公寓2樓樓梯間電線測試燃燒效果，下午3時許到1樓樓梯間使用打火機、火柴、蠟燭、火種等物，點燃腳踏車等物，燃燒面積約0.1平方公尺。

住戶開啟公寓1樓大門發現火勢，持滅火器滅火。警方獲報後，調閱監視器畫面發現女子犯行，並在女子房間，查扣火柴盒、蠟燭、火種等物。

台北地檢署。本報資料照片

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子集團洗錢案 9幹部全交保

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。

觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

政論節目、罷團志工評論徐巧芯查戶籍 徐怒告4人獲不起訴

去年全國大罷免期間，立委徐巧芯被傳出查罷團成員戶籍，徐否認此事、要求道歉，三立政論節目「新台灣加油」主持人許貴雅、議員許淑華在節目中評論此事。徐提告2人與罷團志工共4人涉妨害名譽及違反選罷法。台北地檢署今偵結，認定罪嫌不足，4人不起訴處分。

高虹安復職後首出庭 論文案續審拚連任

新竹市長高虹安涉貪案去年12月二審改判無罪後復職。財團法人資訊策進會就其博士論文涉抄襲提起自訴，一審雖以逾6個月告訴期限為由判決不受理，但相關程序仍持續進行。

