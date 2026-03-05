3天4度燒公寓樓梯間雜物 女子放火未遂罪起訴

新北市新店區一名22歲女子去年在3天內4度放火燒住處公寓樓梯間雜物，幸好鄰居發現煙霧，持滅火器初步滅火並通報警消撲滅火勢，警方依公共危險罪嫌送辦，因女子暫行安置醫院。台北地檢署今偵結，依放火燒燬建物未遂罪起訴。

起訴指出，女子去年12月5日在自家公寓涉點燃1樓樓梯間的木板等雜物，燃燒面積約0.5平方公尺，幸好鄰居發現公寓煙霧瀰漫，持滅火器初步滅火，消防人員到場撲滅火勢。

不料，隔天女子涉再度放火燒樓梯間住戶整理的鋁罐、木板、類等殘留物，燃燒面積約0.1平方公尺，警消到場撲滅火勢；同日下午2時許，女子再次點燃樓梯間剩餘的腳踏車、畚箕、掃把、雨傘、廣告紙等物，物品起火延燒至樓梯間牆面，腳踏車煙燻積碳、雨傘受燒熔損，燃燒面積約1平方公尺，致生公共危險，住戶再度發現公寓煙霧瀰漫，持滅火器初步滅火、通報警消到場撲滅火勢。

女子12月7日下午1時許，以紙碗、衣架、蠟燭製作「簡易助燃器」，掛放在公寓2樓樓梯間電線測試燃燒效果，下午3時許到1樓樓梯間使用打火機、火柴、蠟燭、火種等物，點燃腳踏車等物，燃燒面積約0.1平方公尺。

住戶開啟公寓1樓大門發現火勢，持滅火器滅火。警方獲報後，調閱監視器畫面發現女子犯行，並在女子房間，查扣火柴盒、蠟燭、火種等物。