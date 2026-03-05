北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

本案的合議庭由審判長為許永煌、受命法官程欣儀、陪席法官郭豫珍組成，恰巧也審理新竹市長高虹安遭控任職立法委員虛報助理酬金、加班費案（審判長為許永煌、受命法官郭豫珍、陪席法官雷淑雯），並判「利用職務上機會詐取財物罪」部分無罪。

林穎孟遭5名公費助理指控挪用勞健保費、用男友當人頭詐領補助費，檢方2022年3月搜索、約談林穎孟，訊後命100萬元交保，同年8月依利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，林穎孟的楊姓助理因課業因素無法兼顧工作，林女不想自掏腰包支付資遣費，2019年10月間仍將楊登載為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助等費用共3萬5563元，同年11月間才辦理停聘。

檢方認定，林穎孟2018年12月25日起，聘僱時任男友葉曜彰當公費助理，葉曜彰從2020年3月間成立公關行銷公司「米達克星球」，2人涉以公司新聘員工作郭姓設計師列為人頭助理，2020年4月起詐領公費助理薪資，扣除林穎孟應個人支出的議員臉書等社群媒體影像製作費、文宣設計費等，詐領計23萬1656元。

林穎孟、葉曜彰都喊冤否認，認為楊工作時間至2019年10月，而郭是葉的員工也是議員助理，沒有詐領助理費，但一審兩人都有罪。

案件上訴，高院開庭時，林穎孟律師指出，林女任職市議員48個月，卻有29個月助理費補助申請未達上限，且楊是因辦公室內部衝突，被辦公室主任吳香君以兩面手法「停職」，林穎孟根本不知道楊被資遣。楊的契約至2019年12月31日終止，律師認為資遣不合法，楊是合法領薪，未獲不法利益，林穎孟沒有圖利。

至於郭姓設計師部分，林穎孟指責葉曜彰做的事不該推給她，若知道郭女還要幫米達克做事，她「非常生氣」，並在最後陳述時一度哽咽表示，自己在勞工家庭長大，當國會助理期間沒碰過行政，因此相關事物都委託吳香君處理，從政絕對不是為了汙錢，如今真心換絕情，她覺得「死得不明不白」，若時光倒流，不會再淌渾水。

台北市前議員林穎孟。圖／聯合報系資料照片

