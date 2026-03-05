北檢逼咬柯文哲！沈慶京透露被凌虐及恐嚇 嘆：註定提前被槍決

威京集團主席沈慶京透露戒護到台北醫院和北檢地下室偵訊室被檢察官凌虐及恐嚇的經歷。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，他昨前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的時任台北地檢署檢察官林俊言。威京集團主席沈慶京則發文，透露戒護到台北醫院和北檢地下室偵訊室被林俊言檢察官凌虐及恐嚇的經歷，感嘆「拒絕配合咬柯P，註定提前被槍決」。

柯文哲涉京華城案一審宣判在即，昨日大陣仗向檢察官評鑑委員會申請評鑑林俊言等人，法界人士認為，實質而論，除非有明確證據顯示林俊言辦案違反刑事訴訟法，否則柯的個人認知，不等於檢評會的認知，且違紀不等於違法，柯申請評鑑檢察官在求發聲的目的，不會影響合議庭法官的既成心證。

威京集團主席沈慶京在臉書發文，表示看到柯文哲的報導，讓他「悲從中來」，之前他被戒護到台北醫院與地下偵訊室，被林俊言檢察官凌虐及恐嚇的畫面，仍讓他歷歷在目。

沈慶京透露，當時林俊言檢察官用押人取供的方式逼他咬柯文哲，他不願意，就把他羈押11個月，導致他的身體出現不可逆的傷害，交保後走150公尺小腿就痠痛不已，周末去跳「恰恰」也只能跳半支曲子，就跳不下去了，朋友說腳是人的第二心臟，讓他更加痛心。

他也對檢察官說過：「母親高壽103歲，我有母親的長壽基因，這樣羈押下去，一定會折壽，至少少活10歲」，現在想想，他其實已經「註定提前被槍決了」。

沈慶京回憶，當他被帶到北檢地下室時，檢察官恐嚇說如果不咬柯文哲，「你公司會很麻煩」，如今看來，的確很麻煩，保佳集團就來搶中華工程的經營權了。

沈慶京強調，他在京華城土地所有權人「鼎越公司」中，連一股都沒有，從來沒有行賄、也沒理由行賄，但是北檢為了起訴柯文哲，把他當成政治操作的籌碼，14次搜索威京集團、並羈押他11個月，讓他的身體遭受不可逆的傷害。

除了身體重複發抖與感染外，沈慶京說到，他「連腳都酸痛到走不了路」，這周已經跑醫院四次了，公司也受到影響，「令人氣憤」。