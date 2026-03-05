快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢逼咬柯文哲！沈慶京透露被凌虐及恐嚇 嘆：註定提前被槍決

聯合新聞網／ 綜合報導

威京集團主席<a href='/search/tagging/2/沈慶京' rel='沈慶京' data-rel='/2/109785' class='tag'><strong>沈慶京</strong></a>透露戒護到台北醫院和北檢地下室偵訊室被檢察官凌虐及恐嚇的經歷。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京透露戒護到台北醫院和北檢地下室偵訊室被檢察官凌虐及恐嚇的經歷。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，他昨前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的時任台北地檢署檢察官林俊言。威京集團主席沈慶京則發文，透露戒護到台北醫院和北檢地下室偵訊室被林俊言檢察官凌虐及恐嚇的經歷，感嘆「拒絕配合咬柯P，註定提前被槍決」。

柯文哲涉京華城案一審宣判在即，昨日大陣仗向檢察官評鑑委員會申請評鑑林俊言等人，法界人士認為，實質而論，除非有明確證據顯示林俊言辦案違反刑事訴訟法，否則柯的個人認知，不等於檢評會的認知，且違紀不等於違法，柯申請評鑑檢察官在求發聲的目的，不會影響合議庭法官的既成心證。

威京集團主席沈慶京在臉書發文，表示看到柯文哲的報導，讓他「悲從中來」，之前他被戒護到台北醫院與地下偵訊室，被林俊言檢察官凌虐及恐嚇的畫面，仍讓他歷歷在目。

沈慶京透露，當時林俊言檢察官用押人取供的方式逼他咬柯文哲，他不願意，就把他羈押11個月，導致他的身體出現不可逆的傷害，交保後走150公尺小腿就痠痛不已，周末去跳「恰恰」也只能跳半支曲子，就跳不下去了，朋友說腳是人的第二心臟，讓他更加痛心。

他也對檢察官說過：「母親高壽103歲，我有母親的長壽基因，這樣羈押下去，一定會折壽，至少少活10歲」，現在想想，他其實已經「註定提前被槍決了」。

沈慶京回憶，當他被帶到北檢地下室時，檢察官恐嚇說如果不咬柯文哲，「你公司會很麻煩」，如今看來，的確很麻煩，保佳集團就來搶中華工程的經營權了。

沈慶京強調，他在京華城土地所有權人「鼎越公司」中，連一股都沒有，從來沒有行賄、也沒理由行賄，但是北檢為了起訴柯文哲，把他當成政治操作的籌碼，14次搜索威京集團、並羈押他11個月，讓他的身體遭受不可逆的傷害。

除了身體重複發抖與感染外，沈慶京說到，他「連腳都酸痛到走不了路」，這周已經跑醫院四次了，公司也受到影響，「令人氣憤」。

柯文哲 沈慶京 京華城案 林俊言

延伸閱讀

臉書再被下架怎麼辦？ 陳佩琪：改上節目或出書

檢問陳佩琪「主臥大床有沒有人來睡過？」 鄭深元：檢察長要負責

起訴書800頁 柯文哲：綠大老指編故事

法界：柯文哲訴求認知檢方違法辦案

相關新聞

北市前議員林穎孟詐26萬助理費...泣訴「真心換絕情」 二審今宣判喊卡

台北市前議員林穎孟2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院原訂今日上午10時宣判，但案件仍有需調查之處，因此另訂庭期再開辯論。

太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

太子集團洗錢案 9幹部全交保

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人。陳志今年1月在柬埔寨落網遣送中國，被羈押中的9名高級幹部，移審北院後全數交保。

觀察站／太子案 凸顯公司帳戶監管薄弱

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

政論節目、罷團志工評論徐巧芯查戶籍 徐怒告4人獲不起訴

去年全國大罷免期間，立委徐巧芯被傳出查罷團成員戶籍，徐否認此事、要求道歉，三立政論節目「新台灣加油」主持人許貴雅、議員許淑華在節目中評論此事。徐提告2人與罷團志工共4人涉妨害名譽及違反選罷法。台北地檢署今偵結，認定罪嫌不足，4人不起訴處分。

高虹安復職後首出庭 論文案續審拚連任

新竹市長高虹安涉貪案去年12月二審改判無罪後復職。財團法人資訊策進會就其博士論文涉抄襲提起自訴，一審雖以逾6個月告訴期限為由判決不受理，但相關程序仍持續進行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。