影／太子集團在押9被告交保 8人辦保重見天日 1人返回看守所

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

台北地檢署昨天偵結太子集團洗錢案，檢方起訴62名被告及13家公司，在押9人也移審法院，法院裁定台灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9人分別以30至500萬元交保，其中妮爾公司會計主管鄭巧枚，因親友無法籌出150萬保金，凌晨被押返台北看守所，其餘8人均辦保離去。

否認涉及洗錢的王昱棠與辜淑雯，是交保金額最高的2人，保金各為500萬與400萬元，另名天旭財務主管陳麗珊則交保100萬元，他們是昨天深夜首批離開法院的被告，3人下樓梯時，僅王昱棠「抬頭挺胸」離去，辜淑雯與陳麗珊均穿上深色連帽外套遮臉。

第二批離去的是李添特助李守禮（交保150萬元）、太子集團超跑管理者邱子恩（交保50萬元）、太子集團水房要角陳韋志（交保50萬元）；最後離開的是尼爾創新公司登記負責人林揚茂（交保150萬元）、太子集團水房車手王俊國（交保30萬元）。

檢方指控，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上博奕網站入出金管道洗錢，且從2016年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。

太子集團以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢，連同事業夥伴「吳逸先集團」共同計算，洗錢金額高達107億元。

9名被告中僅王俊國認罪，坦承聽從吳逸先指示當「OJBK」洗錢平台取款車手，找過陳韋志拿1800萬元，但其餘8人皆否認犯行。王昱棠表示，檢方動偵查時，他已離開太子集團1年半，美國制裁陳志時，他人在越南，「要逃我就不會回來了」，法官問若交保可出多少錢，他說自己月領集團1萬美金、可籌150萬元辦保，法官反問「你是說150萬元美金嗎？

辜淑雯則說，她在集團內只負責行政、人資、後勤事務，而工程師等多數員工的工作內容，都是直接報告給中國級主管，她對工程師開發博奕遊戲內容不清楚，願繳300萬元保金、接受科技監控。

至於被控是虛擬貨幣水房要角的陳韋志，則當庭以「想回家照顧烏龜」為由請求法官交保，法官狐疑問「烏龜不是很長壽嗎？」，陳韋志回答「因為我太太不會用」。

尼爾創新公司登記負責人林揚茂150萬元交保。記者胡經周／攝影
太子集團核心幹部李添特助李守禮150萬元交保。記者胡經周／攝影
台灣太子公司負責人王昱棠（右）500萬元交保。記者胡經周／攝影
天旭公司財會主管陳麗珊（右）100萬元交保。記者胡經周／攝影
太子集團超跑管理者邱子恩（右）50萬元交保。記者張宏業／攝影
天旭公司人資長辜淑雯400萬元交保。記者胡經周／攝影
吳逸先洗錢集團車手王俊國30萬元交保。記者胡經周／攝影
太子集團水房高階幹部陳韋志50萬元交保。記者胡經周／攝影
