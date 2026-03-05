檢方：在台網路賭博 所得匯回構成洗錢

台北地檢署偵辦太子集團跨國犯罪，法務部對美國司法部請求司法互助，取得美方起訴書等。昨移審庭中，被告辜淑雯、王昱棠的律師主張，行政文書不能作為證據；檢方則認定網路賭博行為地就在台灣，集團將網路賭博所得洗回台即構成洗錢犯罪。

太子集團被控跨境詐欺，陳志、李添、陳秀玲、張綱耀、吳逸先經北檢起訴求刑，五人均不在境內。據了解，法務部就太子集團案向美國司法部請求司法互助，取得美方起訴書及民事聲請沒收狀，北檢也與美國聯邦調查局（ＦＢＩ）派駐美國在台協會法務組長密切合作。

不過，檢方追查太子集團在台洗錢犯罪，舉證的前置犯罪是賭博犯罪所得，認定網路賭博行為地在台灣，並非依據美方起訴書。

檢方追查，陳志二○一六年起派張剛耀來台發展網路賭博替集團洗錢，設天旭等五家公司從事網路賭博，召募工程師開發一七一個賭博網站平台，使用者遍布大陸、印尼、印度、越南、泰國、巴西，太子集團透過地下匯兌等將不法所得洗回台。

檢方昨於移審庭指出，太子集團是跨國犯罪組織，各國執法行動進行中，新加坡籍主管陳秀玲剛從新加坡逃亡被通緝，疑前往柬埔寨，李添也逃匿，天旭公司登記負責人楊星發被新加坡警方逮捕，相關人等與我國五家相關公司犯行密切相關。

檢方表示，太子集團被美方起訴，陳秀玲緊急召開台灣高級主管應對會議，其中含辜淑雯。辜的律師稱，辜澄清她沒參加會議，太子集團是否構成犯罪，沒確定司法文書佐證，檢方以美國起訴書作證據，但台灣高等法院已認定為行政文書，不能作為證據資料。

王昱棠的律師稱，依王的認知，陳志是柬埔寨商人、公爵，經營旅館、銀行、航空公司、啤酒廠，「好像馬斯克、馬雲」，富豪買屋非常正常，王不認為違法；檢方起訴依據美國的起訴書、財政部新聞稿，依最高法院見解，檢方並無證據證明王明知太子是犯罪集團，若美方起訴書可當洗錢犯罪前提，「豈非美檢察官指控我國人民犯罪，我國人民即有犯罪？」