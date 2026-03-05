帛琉水房黑錢入台 8年逾4億買名車豪宅

柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。

2026-03-05 00:37