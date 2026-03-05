太子搬錢術 自創OJBK平台 一手掌控洗錢

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志為讓犯罪所得流入台灣，研發「ＯＪＢＫ」洗錢平台系統，連接各水房利用泰達幣跨境洗錢，由劉純妤等特助提領現金，購買名車、精品或支付官司費，共洗錢六億二千餘萬元，檢方因掌握該平台，破獲陳志在台水房。

據調查，ＯＪＢＫ是一款專為太子集團高層量身打造的ＡＰＰ，由天旭、顥玥、皖禾、誠惟、澄映五家公司研發，輕鬆按一鍵就有提款、轉帳等功能，全天候有客服聯繫收款事務，方便管理金流。

由於ＯＪＢＫ出金便利，吳逸先集團也常透過此管道換現金洗錢，他二○二四年指派特助王俊國擔任ＯＪＢＫ取款車手，並加入太子集團的「匯旺群組」，依群組指示，前往水房成員陳韋志開設的雪茄館提領現金。

去年英美兩國聯手制裁太子集團，太子集團高層李添指示須從ＯＪＢＫ提領一八○○萬元現金，作為天旭公司搬遷與支付律師費用，王俊國依指示找陳偉志拿錢後，將其中五○○萬元輾轉交給李守禮，剩下一三○○萬元藏在彰化老家。

起訴指出，陳志二○一八年以太子集團犯罪所得在台購置豪宅洗錢，指示張剛耀、王昱棠成立聯凡、聯凡貳、睿莊、澄映、博居、博居貳、邁羽、鳴灣等八家空殼公司，由台灣太子公司統籌管理，以台灣太子或集團成員親友擔任人頭，再由新加坡八家母公司以僑外資增資方式，將犯罪所得自海外匯入，購買「和平大苑」十一戶豪宅、五十三個停車位。

此外，太子集團為控制境外紙上公司，由王昱聽從陳志、陳秀玲指示，成立尼爾創新公司，規劃在台洗錢金流，陸續取得馬紹爾群島、塞席爾群島等地的ＶＡＳＴ等四家境外紙上公司，於國內金融機構開立ＯＢＵ（國際金融業務分行）帳戶洗錢。

王昱棠也依陳秀玲指示，將太子集團自海外匯入尼爾公司、台灣太子公司及和平大苑八家公司的外匯款項，佯裝成借貸、租賃等不實名目，匯入我國或轉匯太子集團位於英國曼島、日本、泰國等地公司，由具有會計專業的鄭巧枚製作不實合約書，讓金融機構外匯結匯申報查證時使用，藉此洗錢。