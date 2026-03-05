太子集團洗錢107億 起訴62人、13公司

柬埔寨太子集團在台洗錢案，台北地檢署追查洗錢一○七億元，扣押動產、不動產總值逾五十五億元，昨依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪，起訴集團首腦陳志等六十二人及十三家公司，對陳志求處法定最高刑度十三年、心腹李添求刑廿年。

檢方偵辦太子集團洗錢案，起訴主嫌陳志等六十二人、十三家公司，天旭公司負責人王昱棠（右一）等被告移審台北地方法院。記者潘俊宏／攝影

台灣幹部九人昨移審台北地方法院，北院均裁定交保，施以科技監控。王昱棠以五百萬元交保，辜淑雯四百萬元，李守禮、林揚茂、鄭巧枚各一五○萬元，陳麗珊一百萬元，邱子恩、陳韋志各五十萬元，王俊國三十萬元。

檢方追查，太子集團在台經營賭博及洗錢，企業化經營、組織分工，陳志派新加坡籍張剛耀來台籌備網路博弈，張涉「黑吃黑」捲走九億元逃亡，在台幹部王昱棠接手成立天旭、顥玥、皖禾、誠帷、澄映等五家公司，發展網路賭博，陳志指示李添統籌、「大帳房」陳秀玲負責資金調度，辜淑雯涉在台綜理天旭等公司事務。

檢方指出，太子集團掌控在十八個國家設立的二五○家境外公司、持有四五三個國內外金融帳戶，利用境外公司製作不實交易合約，以外匯洗錢，開發「ＯＪＢＫ」錢包ＡＰＰ，在多國隨時提領現金，製造金流斷點。

調查顯示，太子集團為將博弈賺取的虛擬資產在台灣、日本、新加坡等提領現金，製造金流斷點，以ＯＪＢＫ連結水房，由劉純妤、李守禮、邱子恩等人，依李添、辜淑雯指示，前往水房提領現金，購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等；李添特助林昱妏在太子集團跨國犯罪新聞報導後，依指示至日本拿重要電磁資訊遠端傳送給李，再立刻銷毀。

起訴指出，辜淑雯與李守禮在檢調搜索前，將部分資金交給陳姓律師保管，包括賣車六六○萬元等共一一六○萬元。陳發聲明表示，經其他律師臨時轉介辜的案件，辜稱正當經營，並非受制裁公司，他處理停業解散事宜善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，主動陳報，絕無洗錢。

檢方對陳秀玲求刑十八年、辜淑雯十六年、王昱棠十五年、吳逸先十三年、張剛耀十二年，陳麗珊、李守禮、林揚茂、鄭巧枚均十年，林昱妏七年，吳宜家、吳柏毅均六年。被美國制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林渡假村登記負責人曾國恩，另案偵辦。