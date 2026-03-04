快訊

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9人偵查中羈押移審，台北地院下午3時30分召開羈押庭，晚間8時15分諭示9人全部交保，王昱棠不認罪，以500萬元交保。

檢方2025年11月4日首度搜索迄今，共羈押9人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志。

法官審查後，諭示王昱棠以500萬交保、限制出境出海8月、配戴電子腳鐶、個案手機科技監控；陳麗珊100萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鐶、周二與周五到派出所報到；鄭巧枚150萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鐶、周二與周五到派出所報到。

陳韋志50萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鍊、周二與周五到派出所報到；邱子恩50萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鍊、周二與周五到派出所報到。

另，辜淑雯400萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子腳鐶、周二與周五到派出所報到；李守禮150萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鐶、周二與周五到派出所報到。

林揚茂150萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鍊、周二與周五到派出所報到；王俊國30萬元交保、限制出境出海8月、配戴電子手鍊、周二與周五到派出所報到。

9名被告今天起訴同步移審法院，台北地院為爭取時效，排定2個法庭進行接押程序，審訊過程流暢。

檢方查出，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。

太子集團以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

起訴資料指出，另為使集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，集團利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物。

偵查中檢方查扣「和平大苑」共24筆不動產、「馬王」Ferrari Laferrari33輛豪車、名牌包、鞋、雪茄，已變價共4億3832萬5660元入庫。

