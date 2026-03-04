快訊

酒店幹部變太子集團特助！李守禮「月薪19萬元」 只安排晚間娛樂活動

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯、天旭負責人李添特助李守禮等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，李守禮被控賣車處理660萬賣車款、提領1800萬元，他否認犯罪，只說自己幫忙安排晚間娛樂活動。

李守禮供稱他軍校退伍後一直擔任酒店幹部，約2018、2019年認識李添，對方覺得他做得不錯，就持續和他保持聯繫，約莫半年多，李添主動加他的通訊軟體，並叫他去公司上班。

他說，他2019年10月1日才到職，且直到被拘提之前，都沒有進辦公室，老闆有事都是傳訊息給他，叫他去處理，內容就是去幫他們安排晚上娛樂活動，月薪19萬元。

李守禮說，2019年12月武漢肺炎、2020年2月台灣鎖國只准進不准出，並停止大陸人來台，他的工作幾乎停滯、空轉，他也不了解公司工程師主要工作為何。

他說，他會處理660萬元賣車款，是因辜淑雯主動聯繫他，要求他協助賣車、再把錢交給陳姓律師，用來作為員工遣散費，律師也有開660萬元收據給他。

至於檢方指控李守禮替李添賣車銷贓，李守禮說，他確實有去和平大苑將車開走，是因管委會傳訊息給凃又文，凃通知他，他再轉知李添，李添就叫他聯絡邱子恩把車開走，但沒有買賣企圖或行為。

李守禮說，他也是受辜淑雯通知，而去提領天旭1800萬元，是分兩筆500萬、1300萬元，辜也指示要給陳姓律師500萬元，另約300萬元是要支付李添承租豪宅解約的違約金271萬元、台北101辦公室租金960萬元。他指出，他是被辜催促之後才去處理，他領錢是為了解決問題，沒有要隱藏這些費用。

他指出，至於他介紹陽金泉去公司任職，擔任李添司機一事，他當時還沒有任職於天旭公司，還在擔任酒店幹部，李添問他有無認識外型好看一點的司機，他就請酒店同事介紹而找到陽金泉，陽只是擔任司機，且他都還沒有任職於天旭，因此不是「招募」。

李守禮說，他目前與父母同住，而父母高齡94歲、92歲，名下有不動產，財產約2300萬元，若法院諭知交保，他可以拿出100萬元交保金，並願意接受科技監控。

檢方反駁，李守禮頻繁出入我國，太子集團在全球有30多個據點，犯罪規模龐大，認為有逃亡之虞，李添在李手裡被收押後，也試著透過集團成員接觸、影響親屬。

檢方認為，李守禮與辜淑雯就辜到底實際上對成員有無指揮權利，還是僅人資經理，兩人說法不同；另李守禮說領錢的用途也與偵查時稱是天旭的訴訟費用、辜淑雯交保金，說詞有出入，且李守禮偵查時多次提供錯誤提款時間、地點，讓執法機關追查受到困難。

太子集團陸籍幹部李添特助李守禮（左）。圖／聯合報系資料照片
太子集團陸籍幹部李添特助李守禮（左）。圖／聯合報系資料照片

太子集團陸籍幹部李添特助李守禮（右）。圖／聯合報系資料照片
太子集團陸籍幹部李添特助李守禮（右）。圖／聯合報系資料照片

酒店 管委會

太子案保管Ferrari「馬王」10億豪車 邱子恩：啟動引擎須以IG報備

檢方偵辦太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，偵查中查扣藏放在和平大苑的33輛豪車已大部分變價，負責豪車保管的天旭員工邱子恩羈押禁見，邱今依組織犯罪、洗錢罪起訴，台北地院召開羈押庭，邱否認犯罪「我都沒有做啊！」

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

