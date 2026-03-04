太子案保管Ferrari「馬王」10億豪車 邱子恩：啟動引擎須以IG報備

檢方偵辦太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，偵查中查扣藏放在和平大苑的33輛豪車已大部分變價，負責豪車保管的天旭員工邱子恩羈押禁見，邱今依組織犯罪、洗錢罪起訴，台北地院召開羈押庭，邱否認犯罪「我都沒有做啊！」

邱子恩表示，他對太子集團根本不了解，是在警察局被問話時，才知道集團從事非法，私下更沒有和天旭人資長辜淑雯、集團首腦陳志心腹李添的特助李守禮等人聊天。

偵辦太子集團案檢方共扣案「馬王」法拉利Ferrari LaFerrari、「蛙王」保時捷Porsche 918 Spyder共33輛豪車，2部車本周一已由行政執行署台北分署以1億3500萬元、5600萬拍賣變價。

邱子恩出庭承認車子全部由他保管，有全部車輛的鑰匙，但自己不能隨便使用，要啟動引擎前須先以IG向李添報備，李添為監看車輛，還自加監視器。

邱子恩表示，他的底薪加獎金月領6萬6000元，平日要繳車貸、房貸共4萬5000元，羈押期間帳戶還被強制執行，如果交保可籌得50萬元。

邱子恩的律師表示，邱沒有明知太子集團涉洗錢，也沒有叫人去水房拿取地下匯兌，邱沒有與辜淑雯等人頻繁聯繫，也不會與同案其他被告接洽，所有人對邱的證述都一樣，邱沒有串證、逃亡之虞。

邱的律師說，邱只是李添的私人司機、保管車子的員工，用車前還要向李添報告，邱開車去貼膜、保養、維修，更不是車子的持有人，檢方認定邱受集團信任顯有可疑，此外，邱子恩移車、搬雪茄是受李守禮的指示，如邱受李添信任，則不必透過李守禮通報，邱在集團的身分低微。

檢察官表示，太子集團洗錢達107億元，李添指示邱保管價值10億元以上的豪車數十部，可見深受集團高層信任，邱涉法定刑甚重，有逃亡可能，建議法院繼續羈押他。

太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝