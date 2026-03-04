快訊

澎湖女子涉毒品案遭通緝 警24小時內逮捕歸案

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖張姓女子因毒品危害防制條例3日遭檢方通緝，今天在馬公騎乘機車外出時，遭馬公分局盤查，起獲1包毒品，當場逮捕並依法送辦。

馬公分局文澳派出所循線掌握張女因毒品勒戒延期未到案，3日遭發布通緝，今天上午10時許，在馬公市石泉里一帶埋伏，發現45歲張姓女子，獨自騎乘普通重型機車外出。當場員警表明身分盤查時，張女一度拒絕配合，並驚動了附近的民眾，警方通報線上警力支援，迅速控制現場，將其攔查到案。

警方當場在張女隨身口袋查獲1小包第二級毒品安非他命，經初步檢驗呈甲基安非他命陽性反應，並當場依法查扣，同時依規定不能安全駕駛罪、毒品危害防制條例一併移請偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

澎湖 毒品 安非他命

