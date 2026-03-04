太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

王昱棠被檢方形容是太子集團「台灣區負責人」，他否認犯罪。王說，他與家人住在台北市光復南路，已婚、育有2子，一人11歲、1人12歲，他只是一般上班族，月薪1萬元美金，自己在經營公司但營收打平。

王說，於南投有2戶透天房產，家人總資產約1500萬元，另有貸款8、9百萬元；王說，他法律系碩士畢業，曾在澳洲先打工、度假2年後念完碩士，希望的交保金是150萬元以內。

年輕法官聽完王昱棠的陳述後，先是問王「光復南路的房產怎麼才值1500萬元？」另依王自稱的1個月1萬元美金收入問「你是說150萬元美金嗎？」

王昱棠的律師解釋，王稱的150萬元保金是母親向表姊借貸的，1萬元美金也非一直可領的月薪，王在集團只是員工，現住的房子是40年屋齡的公寓大廈，如果王有豐厚收入，不會住像這樣的房子。

王昱棠表示，檢方拘提他時已離開集團1年半，如何與共犯串證與他無關，且他到案前沒刪手機、主動提供密碼，不會串證；王說，他被捕前想出國到日本賣房產，但因限制出境被移民署攔下，沒有逃亡；美國制裁陳志時，他人在越南「要逃我就不會回來了」，並表示交保的話可接受電子監控。

王昱棠的律師孫少輔說，依王的認知，陳志是柬埔寨紅頂商人、有公爵身分，還經營合法旅館、銀行、航空公司、啤酒廠，對王來說「陳志好像馬斯克、馬雲一樣」，至於處理和平大苑豪宅涉洗錢部分，富豪購買10幾戶帝寶也非常正常，王不認為自己違法。

律師劉彥君說，檢方起訴依據是美國的起訴書、財政部的新聞稿，依最高法院見解，檢方並沒有證據證明王昱棠「明知」太子是犯罪集團，如果美國的起訴書可當作洗錢犯罪前提「豈非美檢察官指控我國人民犯罪，我國人民即有犯罪？」

另名委任律師陳威駿說，天旭成立時是從事賭博軟體開發，成立時，還委託律師事務所確認經營為合法，台灣太子前負責人張剛耀侵吞款項，太子集團財務總監陳秀玲才請王提告，王提告時有揭露房產是陳志所有，只在確保財產，不等於洗錢。

