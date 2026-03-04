快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

王昱棠被檢方形容是太子集團「台灣區負責人」，他否認犯罪。王說，他與家人住在台北市光復南路，已婚、育有2子，一人11歲、1人12歲，他只是一般上班族，月薪1萬元美金，自己在經營公司但營收打平。

王說，於南投有2戶透天房產，家人總資產約1500萬元，另有貸款8、9百萬元；王說，他法律系碩士畢業，曾在澳洲先打工、度假2年後念完碩士，希望的交保金是150萬元以內。

年輕法官聽完王昱棠的陳述後，先是問王「光復南路的房產怎麼才值1500萬元？」另依王自稱的1個月1萬元美金收入問「你是說150萬元美金嗎？」

王昱棠的律師解釋，王稱的150萬元保金是母親向表姊借貸的，1萬元美金也非一直可領的月薪，王在集團只是員工，現住的房子是40年屋齡的公寓大廈，如果王有豐厚收入，不會住像這樣的房子。

王昱棠表示，檢方拘提他時已離開集團1年半，如何與共犯串證與他無關，且他到案前沒刪手機、主動提供密碼，不會串證；王說，他被捕前想出國到日本賣房產，但因限制出境被移民署攔下，沒有逃亡；美國制裁陳志時，他人在越南「要逃我就不會回來了」，並表示交保的話可接受電子監控。

王昱棠的律師孫少輔說，依王的認知，陳志是柬埔寨紅頂商人、有公爵身分，還經營合法旅館、銀行、航空公司、啤酒廠，對王來說「陳志好像馬斯克、馬雲一樣」，至於處理和平大苑豪宅涉洗錢部分，富豪購買10幾戶帝寶也非常正常，王不認為自己違法。

律師劉彥君說，檢方起訴依據是美國的起訴書、財政部的新聞稿，依最高法院見解，檢方並沒有證據證明王昱棠「明知」太子是犯罪集團，如果美國的起訴書可當作洗錢犯罪前提「豈非美檢察官指控我國人民犯罪，我國人民即有犯罪？」

另名委任律師陳威駿說，天旭成立時是從事賭博軟體開發，成立時，還委託律師事務所確認經營為合法，台灣太子前負責人張剛耀侵吞款項，太子集團財務總監陳秀玲才請王提告，王提告時有揭露房產是陳志所有，只在確保財產，不等於洗錢。

台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片
台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片

太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝
太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝

馬斯克

延伸閱讀

父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

不止林俊言！柯文哲也申請評鑑江貞諭王俊力 嗆不敢處理民主將完蛋

太子集團案查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

相關新聞

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。