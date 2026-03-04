快訊

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

新光三越氣爆案昨天、今天在台中地院開準備程序庭，由受命法官李宜璇審理，昨天先傳新光三越法人代表、中港店許姓店長、滑姓總公司副理、吳姓課員等三人，三人與法人都否認犯罪，今天再傳莊姓店舖管理部經理、呂姓店舖管理部電機組組長、李姓店舖管理部電機組班長、謝姓店舖管理部安全管理組長兼防火管理人等4人。

莊等4人也當庭表示，否認涉犯檢方指控的過失致死、過失傷害等罪，主張此案適用法條與檢方起訴事實有疑義，法官諭知候核辦，預定本月11日再開準備程序庭，傳喚當時施工的工人。

起訴指出，中港店許姓店長2024年11月11日簽辦「中港店2025春季改裝案」，今年2月9日閉館後施工，總公司店舖開發部滑姓副理、吳姓課員是工程承辦人，其餘中港店莊姓經理、呂姓電機組長、李姓電機組班長及謝姓組長兼防火管理人，同樣負責工地作業。

中港店改裝工程未申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫就進場施工，現場拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，施工前也未確實關閉12樓2處瓦斯總開關及分歧開關。

案發時李姓工人在12樓施工，開怪手拉扯天花板內瓦斯主幹管、分歧管，35分鐘內外洩157.5立方公尺瓦斯，另名工人使用電動電纜剪時的火花點燃瓦斯釀禍，現場留有斷裂的瓦斯幹管、氣爆時卡在天花板的電動撿。

檢方認為，新光三越總公司事業遍及全台，中港店又是國內百貨產業規模最大、客流最密集，且營業額最高的據點，應以最高標準落實公共安全，卻罔顧消費者、員工安全，依過失致死、職業安全衛生法，起訴新光三越7名員工、裝修包商5人，及新光三越總公司法人。

台中新光三越在去年初發生氣爆，釀5人死亡多人受傷，中港店許姓店長昨出庭，否認犯罪。記者陳宏睿／攝影
台中新光三越在去年初發生氣爆，釀5人死亡多人受傷，中港店許姓店長昨出庭，否認犯罪。記者陳宏睿／攝影

台中新光三越在去年初發生氣爆，釀5人死亡多人受傷，中港店店鋪部莊姓經理等4人今出庭，都否認犯罪。記者陳宏睿／攝影
台中新光三越在去年初發生氣爆，釀5人死亡多人受傷，中港店店鋪部莊姓經理等4人今出庭，都否認犯罪。記者陳宏睿／攝影

