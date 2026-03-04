影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，M女落網後向警方哭訴，因日前透過通訊軟體WhatsApp結識一名自稱「軍隊軍官」的男子，與對方相談甚歡而落入情網，雙方相約至台灣度假，男子也全額負擔機票住宿，但請求M女先飛往吉隆坡領取裝有「耶誕節禮品」的行李箱，抵台後見面交付，不知「禮物」實際上是第一級毒品海洛英。

張驄瀧指出，這批毒品市值初估逾新台幣3千萬元，所幸M女在入境桃機時遭查獲，即時阻斷國際販毒通路。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴，運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者得併科新台幣3000萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

拉脫維亞籍犯嫌M女行李箱內查獲的第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。圖／航警局提供