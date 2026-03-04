快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，M女落網後向警方哭訴，因日前透過通訊軟體WhatsApp結識一名自稱「軍隊軍官」的男子，與對方相談甚歡而落入情網，雙方相約至台灣度假，男子也全額負擔機票住宿，但請求M女先飛往吉隆坡領取裝有「耶誕節禮品」的行李箱，抵台後見面交付，不知「禮物」實際上是第一級毒品海洛英。

張驄瀧指出，這批毒品市值初估逾新台幣3千萬元，所幸M女在入境桃機時遭查獲，即時阻斷國際販毒通路。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴，運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者得併科新台幣3000萬元以下罰金，提醒民眾勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

拉脫維亞籍犯嫌M女行李箱內查獲的第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。圖／航警局提供
拉脫維亞籍犯嫌M女行李箱內查獲的第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。圖／航警局提供

拉脫維亞籍犯嫌M女自稱遭愛情詐騙被利用運毒，落網後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴。圖／航警局提供
拉脫維亞籍犯嫌M女自稱遭愛情詐騙被利用運毒，落網後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴。圖／航警局提供

毒品 吉隆坡 馬來西亞

延伸閱讀

影／英男搭機抽電子菸還疑涉性騷 華航：脫序行為零容忍

吸6種毒品還開車...新竹虎林國中前釀1死4傷 高院仍判12年7月刑

越南移工幫忙領錢賺外快 遭桃市警逮捕才知違法

新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

相關新聞

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

吸6種毒品還開車...新竹虎林國中前釀1死4傷 高院仍判12年7月刑

男子彭柏超吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪起訴，新竹地院判12年7月徒刑。案經上訴，彭的律師認為一審有「重複評價」的情況，適用法律錯誤，但台灣高等法院今駁回。

竹縣副縣長陳見賢遭爆 涉違法補助妻協會達三百萬元

國民黨新竹縣長提名之爭暗潮洶湧，現任副縣長陳見賢再陷爭議風暴！繼日前爆出配偶陳玉貴投資焚化爐廠商股票疑雲後，據媒體報導，指陳見賢於議員與副議長任內，涉嫌長期利用公帑補助其妻擔任理事長的民間社團。

台中男點燃天然氣管縱火姑丈家 落網瞎扯「為阻虐嬰殺童」遭訴

台中市宋姓男子疑精神狀況不佳，今年初前往姑丈位於南屯區的住宅縱火，宋使用噴射型防風打火機點燃該處電表箱下方的瓦斯管線未果後，以燃燒紙板方式點燃電表箱後，宋男姑丈開車返家後，宋再開著姑丈的轎車逃逸，宋落網後，還稱為了阻止該處虐嬰殺童的狀況才犯案，檢方偵結，依家暴公共危險罪起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。