男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨午接獲報案，孝二路93巷有人倒地不起。消防人員趕抵現場時，發現年近50歲李男仰躺在地面，臉色蒼白，檢查發現無呼吸脈搏，施以心肺復甦術（CPR）、喉罩呼吸道（LMA）給氧及電擊。

消防人員將李男送往衛生福利部基隆醫院急診室，醫師急救無效宣告死亡。護理師在李男的包包中，發現3包白色粉末，交由警方調查，檢測結果呈安非他命陽性反應，重量共是74.52公克。

警方調查，李姓死者有多項毒品前科，已調閱發現地點等處的監視器，釐清李男生前行蹤、聯繫對象及交友狀況，往上追查毒品來源，往下追查是否有下游毒品買家。基隆地檢署檢察官今天相驗，釐清死亡。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

