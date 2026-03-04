快訊

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

據調查，太子集團事件爆發後，辜淑雯旋即指示部屬將旗下名車變賣，其中勞斯萊斯與麥巴赫賣出660萬元；另太子集團亦請託合作夥伴「吳逸先集團」幫忙，支付1800萬現金給「OJBK」虛擬貨幣平台車手王俊國，再由王俊國交付給李添特助李守禮。

起訴指出，辜淑雯與李守禮在檢調搜索前，決定將部分資金交給陳姓律師保管，包括賣車660萬元，以及1800萬中的500萬元，總金額1160萬元。檢方發動第一波搜索時，辜淑雯與李守禮供稱，有部分現金藏在陳姓律師那邊，檢方因此另案偵辦。

涉案陳姓律師今發聲明指出，本人是在114年10月20日中午，經其他律師臨時轉介，當晚與天旭公司辜姓主管諮詢，本人之前與辜女從無認識，轉介律師與辜女均稱天旭公司是正當經營，並非受制裁公司，僅需處理停業解散事宜，本人言明如受司法調查須全力配合，經辜女同意，才同意接受委任。

聲明指出，本人受委任處理停業後，主動於去年10月27日具狀予北檢，向檢察官陳報刻正處理天旭公司停業資遣員工事宜，並請求在檢察官監控下進行停業解散及資產處置；隔天再度具狀，請求檢察官開庭給予陳述機會，但未獲得回應。整個保管過程，款項一直完整保存於保管箱內，從未動用。

聲明強調，處理過程乃善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，故採取高標準主動陳報作為，絕無洗錢，詎料仍因此被認定協助犯罪集團保管資產，對於被起訴甚感無奈。

太子集團陸籍高層李添特助李守禮（右），曾交付鉅額現金給律師保管。圖／報系資料照
太子集團陸籍高層李添特助李守禮（右），曾交付鉅額現金給律師保管。圖／報系資料照

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

