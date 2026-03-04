尼爾公司替太子集團規劃洗錢 管理紙上公司、OBU帳戶洗錢

太子集團（Prince Group）在台洗錢案今偵結，台北地檢署查出尼爾公司總經理王昱棠涉協助集團在台規劃洗錢，除了找秘書公司配合成立ＯＢＵ帳戶洗錢，也透過VAST等境外紙上公司以OBU帳戶洗錢。

檢方起訴，王昱棠（求刑）從2021年間起，依陳志、陳秀玲指示成立尼爾公司，負責管理太子集團實質控制的境外紙上公司，為太子集團設立在台公司，實質業務就是替太子集團規劃洗錢金流，包含「印尼水房」等多國水房。

檢方查出，王昱棠依集團指示，陸續取得設立於馬紹爾群島、塞席爾群島等地的VAST等4家境外紙上公司，並用國內金融機構開立OBU（國際金融業務分行）帳戶，交給財務主管鄭巧枚等人管理。

檢方認定，太子集團自海外匯入尼爾公司、台灣太子公司及和平大苑8家公司，王昱棠涉依陳秀玲指示將這些外匯款項佯裝成借貸、租賃提供資訊服務等不實名目，匯入我國或轉匯太子集團於英國曼島、日本、泰國等地公司。鄭巧枚、林揚茂、林英傑、賴榮駿等集團成員，涉製作不實合約書，向金融機構申報查外匯結匯。

尼爾公司、VAST公司登記負責人林揚茂，實則是尼爾的業務主管，協助造假借貸合約、租賃合約，開立VAST公司銀行帳戶給尼爾公司使用，鄭巧枚以財務會計專業替犯罪集團出謀劃策，2人均求刑10年併科罰金2000萬元。

專案小組查出，王昱棠涉嫌找來的學同學匯致公司盧冠安合作，作為太子集團的秘書公司，協助利用ＯＢＵ帳戶洗錢，將不法產匯款來台。盧冠安部分另案偵辦中。

北檢查出，太子集團非法洗錢金額高達107億元9076萬5905.37元，太子集團經由外匯匯入台灣16家公司帳戶，計97億1650萬餘元；太子集團經由OJBK等地下匯兌方式洗入台灣，合計6億2,992萬餘元；吳逸先集團從2017年至2025年洗錢流入台灣，合計4億1875萬餘元。