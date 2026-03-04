快訊

太子集團洗錢107億 王昱棠、辜淑雯9人下午開接押庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯9名被告偵查中羈押移審，台北地院完成分案，預計下午3時30分召開羈押庭。

檢方2025年11月4日首度搜索迄今，共羈押9人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志。

9名被告今天起訴同步移審法院，台北地院上午已完成分案，為爭取時效，目前排定2個法庭進行接押程序，9人是否繼續羈押？最快晚間才會有結果出爐。

檢方查出，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。

太子集團以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

起訴資料指出，另為使集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，集團利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物。

偵查中檢方查扣「和平大苑」共24筆不動產、「馬王」Ferrari Laferrari33輛豪車、名牌包、鞋、雪茄，已變價共4億3832萬5660元入庫。

太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝
太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億元，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝

天旭國際人資長辜淑雯（左）。圖／本報資料照片
天旭國際人資長辜淑雯（左）。圖／本報資料照片

台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片
台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片

相關新聞

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

