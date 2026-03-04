父親被砍297刀成一團爛肉...只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

70歲的陳進財積欠失明的顏姓「二房東」債務遭催討，2024年拿刀狂刺顏297刀，檢方依殺人罪起訴。陳認罪、主張自首，台北地院國民法官庭判他19年徒刑。檢察官和陳皆上訴，台灣高等法院今辯結，顏的兒女批陳毫無悔意，從小父親教他們要正直、搭公車記得要投錢，卻被陳剁成一團爛肉，還被描述成放高利貸，請求判陳無期徒刑。

顏的兒女在陳述意見時，陳進財連頭也不抬看他們一眼，逕自在桌下搓揉自己的腳，律師主張陳不會逃跑，羈押期滿應予交保。高院定3月25日宣判。

台北地檢署起訴指出，陳進財向顏姓老翁（78歲）分租台北市萬華區民和街的房子，陳雖然按時付房租，但他嗜賭，常向顏借錢，鄰人描述當顏開口要陳還錢時，常聽到雙方齟齬。

2024年6月9日，陳進財受不了又被顏催債，盛怒下先持剪刀狂刺顏38下，又拿起菜刀砍259刀，顏的頭骨破裂、腦漿四溢死亡。行凶後，陳更換血衣、血褲搭火車南下，在老家新竹都城隍廟附近的超商向人借手機打電話報案，警方獲報到場，陳蹲坐路旁對警方表示「我殺了人」。

檢警偵訊時，陳進財說不清欠了顏多少錢，還稱顏平常可以下廚煮飯，不知顏失明，辯稱只是想拿刀嚇顏一下而已。

台北地院開庭時，律師表示陳向顏借2萬元，1個月本息要還1萬5000元，後來變成8萬元，顏還對陳說若不還錢，就去街頭當乞丐，稱陳被高額利息逼迫犯罪。律師說，陳行凶後很後悔，打電話自首，符合自首減刑條件。

檢察官則指顏姓死者全身有近300處刀傷，現場血跡噴濺到2公尺高的牆面，陳是因賭癮不斷向顏借錢、且不願還錢才殺人。國民法官庭認為陳每月固定領有近3萬元的社會救助，每月乞討收入約1萬至3萬元不等，也有穩定居所，更享有居家服務員定期到戶照顧與送餐服務，卻因經不起批評而惱羞成怒、衝動行事，判他19年徒刑。

陳覺得量刑過重、檢察官認為量刑過輕，雙雙上訴。檢察官認為陳進財是因迫於情勢才自首，並非出於真誠悔悟；殺人後陳仍跑去賭博，也不應減刑；死者借錢給陳、提供居住地卻遭砍殺，且陳手段極其凶殘，應處死刑或無期徒刑。

高院今開庭時，顏姓死者的女兒說事發前和爸爸吵架，但再也沒有機會和爸爸和好，她每天喝兩罐紅標米酒來追憶父親，她指陳進財滿口謊言，他的世界觀根本不該存在，原以為對方會反省，但從一審就發現他是個自私自利、欺善怕惡之徒，根本不配稱之為人。

顏的兒子也說，原本天真的以為讓凶手活著才能懺悔，然而陳不僅沒懺悔還醜化他父親，他的父親被剁成一團爛肉，認屍時根本分不清哪塊是地板、哪塊是屍塊。

陳進財完全沒在聽死者家屬陳述，還跟法官說「隨他們怎麼講」，並主張沒有殺人，顏是自己「流血過多」而死亡，又沒要他死。

是否符合自首減刑？過去有竊盜、詐欺前科的陳進財說，以前也曾逃亡2、3年，現在到了看守所，很多人都笑他「傻傻去投案」，但他想說已經上電視了也跑不久。律師表示，陳有輕度智障，犯案後跑去打電動是為了「平復心情」，自首節省了司法資源。

辯論終結時，審判長問陳有沒有話要說，陳這時稱他想要道歉「但他們（指死者兒女）不理我」。