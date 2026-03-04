快訊

北檢偵結太子集團洗錢案 陳志砸重金買「和平大苑」豪宅手法曝

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出首腦陳志在台非法洗錢高達107億9千餘萬元，偵查中扣押財產價值55億元，檢方今依組織、洗錢等罪起訴62人，而陳志將詐騙所得購買11戶「和平大苑」豪宅手法也曝光。

柬埔寨太子集團被控拘禁豬仔、從事「殺豬盤」詐騙犯罪，並將不法所得以跨國洗錢方式隱匿，其中其中聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督等8家空殼公司，登記地點與天王周杰倫居住的「和平大苑」豪宅相同。

起訴指出，陳志於2018年間，欲將太子集團犯罪所得在台購豪宅洗錢，指示張剛耀、王昱棠成立聯凡等8家空殼公司（簡稱和平大苑8家公司），由台灣太子公司統籌管理，並以台灣太子公司員工或太子集團親友擔任人頭，以8家公司名義買進豪宅。

陳志另於新加坡成立和平大苑8家公司的8家母公司，以僑外資增資方式，將犯罪所得自海外匯入，購買和平大苑不動產，總計18筆（包含房屋11戶，車位53個）。至於房屋貸款及維護管理所需費用，由新加坡籍「大帳房」陳秀玲、王昱棠指示凃又文（和平大苑管理者）配合製作不實租賃合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，藉此方式洗錢。

檢方偵辦太子集團初期，凃又文涉通風報信檢方函調停在豪宅超跑的公文，企圖協助隱匿移轉資產，一度被聲押禁見，法官審理後裁定30萬交保。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，去年指揮調查局前往「和平大苑」豪宅搜索。圖／調查局提供
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，去年指揮調查局前往「和平大苑」豪宅搜索。圖／調查局提供

