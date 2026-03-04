快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

太子集團洗錢手法現形 首腦陳志使用冷錢包「OJBK」曝光

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出分法洗錢金額高達107億，檢方今依組織、洗錢等罪起訴首腦陳志共62人，其中包括1名律師；陳志集團自行開發的洗錢工具「OJBK」也曝光，該集團利用泰達幣（USDT）跨境轉帳洗黑錢，由在台幹部提現購買名車、精品或支付日常開銷，檢方掌握這個冷錢包金流，也破獲陳志在台設立的加密貨幣水房。

起訴指出，以陳志為首的太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，賺取更多犯罪所得，將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪，再以實質掌控於18個國家設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用境外公司間製作不實合約，透過外匯管道洗錢。

另外，為使太子集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，利用自行開發「OJBK」錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出。

檢方調查，天旭與顥玥等5間公司，是陳志在台發展線上博奕事業洗錢管道之一，2016年派遣張剛耀來台籌劃發展，王昱棠經張剛吸收加入太子集團，共同成立公司專責為太子集團在我國成立本國公司，管理實質掌控境外公司與帳戶。

太子集團為規避查緝，由王昱棠陸續成立天旭等5家公司發展線上博奕，由陳志指示太子集團董總級高層李添負責統籌，新加坡籍幹部陳秀玲負責資金調度，辜淑雯則在台灣境內指揮綜5家公司大小事務。

調查顯示，太子集團為將線上博奕賺取的虛擬資產得於在台灣、日本、新加坡等地提領現金‧製造金流斷點，自行開發「OJBK」錢包連結陳志的地下匯兌水房，再由「爆乳女特助」劉純妤、李守禮、邱子恩等人依李添指示，前往地下匯兌水房提領現金，用來購買名車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等豪奢消費。

此外，太子集團為維持天旭等5家公司財務報表形式上收支合理性，避免遭稅捐機關調查，利用實質掌控之境外公司自外匯管道將犯罪所得匯入，並指示辜淑雯等人配合製作不實交易合約，充當金融機構進行外匯結匯申報查證使用，以此方式洗錢。

太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝
太子集團創辦人陳志在台洗錢高達107億，今被檢方起訴求處重刑。圖／翻攝

太子集團創辦人陳志陸籍親信李添「爆乳女特助」劉純妤涉洗錢被檢方起訴。圖／報系資料照
太子集團創辦人陳志陸籍親信李添「爆乳女特助」劉純妤涉洗錢被檢方起訴。圖／報系資料照

北檢今天起訴太子集團洗錢案，9名在押被告一早被移審法院。記者潘俊宏／攝影
北檢今天起訴太子集團洗錢案，9名在押被告一早被移審法院。記者潘俊宏／攝影

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

凱基金控孫公司前副理涉侵入公司帳戶盜領3億 新北檢起訴求處7年以上重刑

投資移民香港 武漢高官子涉助父洗錢 千萬港元定存疑造假

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

