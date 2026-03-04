快訊

洗錢防制法修法推手、主任檢察官林彥均率隊破獲太子集團案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

太子集團涉跨國詐騙、洗錢，美國去年10月起訴首腦陳志等人。台北地檢署主動分案偵辦集團在台洗錢，曾負責推動洗錢防制法修法的重大刑案專組主任檢察官林彥均，率領檢察官謝仁豪、檢察官陳怡君共同指揮偵辦，歷經140天偵查今偵結，依洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，起訴陳志等62人、13家公司，其中陳志等14人具體求刑6年至20年不等徒刑。

太子集團案偵辦團隊是重大刑案專組，也是財稅專組，辦案風格穩健，掃黑、打詐樣樣專精，偵查140天，除了扣押豪宅、豪車、變價拍賣，也抽絲剝繭執行8波專案，查出太子集團犯罪結構。台北地檢署主任檢察官林彥均司法訓練所（現為司法官學院）第47期結業，素有「北檢之花」美譽，近年致力於洗錢防制法修法工作，2021年及2022年曾擔任法務部調辦事主任檢察官，負責推動「洗錢防制法」修正，因應犯罪手法強化我國法治，其專業能力備受肯定。

其中，洗錢防制法修正後大幅拉高刑責，太子集團的犯罪態樣也適用；偵辦團隊同步回饋太子集團案實務上的執法經驗給法務部及台灣高等檢察署，相關單位將通盤檢討法制面、執法面精進打詐作為，我國也將在2030年接受APG亞太防治洗錢組織第四輪相互評鑑。

檢察官謝仁豪司法官62期積極辦案、細膩穩健，曾偵辦「黑道學霸」竹聯幫明仁會前會長「京葵」林立騰涉指揮手下暴力討債案，被告以車禍賠償金逼被害人簽立1千萬餘元本票，檢警破獲當鋪據點時，還查獲「喪屍煙彈」依托咪酯的分裝工廠，全案依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴林與幫眾等10人。

謝仁豪去年也偵辦網紅「仙塔律師」李宜諪涉洗錢、洩密案，李利用陪偵機會，替靈骨塔詐團成員吳姓女子轉達要求賣掉金飾、豪車，檢察官起訴具體求刑1年；李日前改變訴訟策略，認罪且撤回聲請證據調查。

陳怡君2024年也曾偵辦太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子「乾峰」洪乾峰、太陽聯盟尊陽會會長陳榮陞等人涉持8把制式長短槍案，依槍砲彈藥刀械管制條例起訴洪等5人。

北檢偵辦太子集團案，今偵查終結，合計起訴62名被告（在押 9 人）及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新台幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元，圖為參與偵辦的北檢團隊。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦太子集團案，今偵查終結，合計起訴62名被告（在押 9 人）及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新台幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元，圖為參與偵辦的北檢團隊。記者蕭雅娟／攝影

太子集團案的辦案團隊主任檢察官林彥均（中）、檢察官謝仁豪（左）、檢察官陳</p><!--8--><p> 怡君（右）歷經140天偵查，積極指揮8波搜索約談專案，強力打詐。記者蕭雅娟／攝影
太子集團案的辦案團隊主任檢察官林彥均（中）、檢察官謝仁豪（左）、檢察官陳

怡君（右）歷經140天偵查，積極指揮8波搜索約談專案，強力打詐。記者蕭雅娟／攝影

相關新聞

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

