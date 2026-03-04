快訊

吸6種毒品還開車...新竹虎林國中前釀1死4傷 高院仍判12年7月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

男子彭柏超吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，被依毒駕致死、過失傷害罪起訴，新竹地院判12年7月徒刑。案經上訴，彭的律師認為一審有「重複評價」的情況，適用法律錯誤，但台灣高等法院今駁回。

彭柏超（35歲）高中畢業後就沒有工作，自陳廿多歲開始吸毒，吸毒的錢都靠毒品買賣而來，現因另案入監服刑。

2024年9月16日，彭駕駛白色賓士車蛇行，行經正值放學時段的虎林國中前，逆向撞上2輛載有孩童的機車，導致3名年僅4至8歲的孩童重傷。鍾姓婦人（71歲）當場死亡，她孫女全身多處骨折、內臟破裂，另一名載2名孫子的李姓老翁也被撞，3人同樣多處骨折。

彭未持有駕照，並承認邊吸食「喪屍煙彈」邊駕車。新竹地院審理時，檢察官指彭素行不佳，無照又毒駕上路，還曾有酒駕紀錄，他多次因毒品案出入監獄，直到前年1月才出監，8個月後就因為「邊開車邊吸毒」釀1死4傷慘劇，使被害者家庭破碎、家屬承受莫大悲痛，犯罪情節重大。

調查顯示，彭柏超事發前一天連續施用海洛因、甲基安非他命、愷他命及依托咪酯等6種毒品，還邊吸美托咪酯「喪屍煙彈」邊開車，尿液檢驗結果證實有多重用藥行為。彭在審理時認罪，對事故過程與證據能力無異議，也坦承吸依托咪酯後會精神恍惚、身體顫抖，且知道這樣的狀態會影響駕駛，但仍無法控制吸毒行為。

「我是慣性施用」彭說開車時已恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。彭過去除販毒、多次無照駕駛，還遭通緝7次，新竹地院認為他對刑罰反應力薄弱，且至今未賠償1毛錢，判12年7月徒刑。

彭和檢察官皆針對量刑上訴，律師認為本案是「公共危險」，而彭的前科多是毒品罪，應該「不算累犯」。彭柏超表示自己沒有錢賠償，若被害人有調解意願，他可以通知家人協助，但也坦言有被害人索賠1千萬元以上金額，他家人無法辦到。

高院審理時，審判長質疑海洛因會讓人放鬆，安非他命會使人亢奮，而彭柏超還吸食第一級毒品，「你當時是什麼感覺？」彭答稱「睡著了」也忘了怎麼開到對向車道。

林姓男子的女兒遭彭撞傷，臟器受損、影響發育，他埋怨彭口口聲聲說要賠錢，至今卻分毫未給；李姓男子的兩個小孩、李父都被撞傷，小孩只要變天，腳就會痛，李也抨擊彭沒有和解誠意。

檢察官認為彭柏超前科累累，才出獄8個月就無照毒駕，還一次施用6種毒品，他是因不得已才「留在原地」，不符合自首動機，一審的判決未反應彭的惡性，應加重改判。

彭的律師主張一審依道路交通管理處罰條例第86條重複評價，適用法條錯誤，且彭遭羈押禁見期間與家人聯絡中斷，彭父又重病，家人才對和解保守，彭難以尋求協助。高院審理後，今判上訴駁回。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子彭柏超2024年吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」毒駕，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，彭被依毒駕致死罪、過失傷害罪起訴，新竹地院判彭12年7月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。圖／新竹市消防局提供
男子彭柏超2024年吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」毒駕，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，彭被依毒駕致死罪、過失傷害罪起訴，新竹地院判彭12年7月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。圖／新竹市消防局提供

男子彭柏超2024年吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」毒駕，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，彭被依毒駕致死罪、過失傷害罪起訴，新竹地院判彭12年7月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子彭柏超2024年吸食含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」毒駕，在新竹市虎林國中前釀1死4傷車禍，彭被依毒駕致死罪、過失傷害罪起訴，新竹地院判彭12年7月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影

毒品 車禍 喪屍煙彈 安非他命

