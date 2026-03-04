快訊

太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，台北地檢署歷經140天偵查，追出集團非法洗錢金額高達107億元，偵查中扣押動產、不動產總值逾55億元，全案依洗錢防制法、組織犯罪防治條例、賭博罪嫌罪嫌起訴首腦陳志等62人及13家公司，其中陳志求刑法定最高刑度13年，心腹李添求刑20年。

北檢今偵結起訴首腦陳志等62人及13家公司，對14人求刑6年至20年不等徒刑，24名工程師涉賭博罪嫌，均獲緩起訴；Cigar Vie雪茄館陳韋翔1人不起訴處分；天旭登記負責人、新加坡籍楊星發及大陸籍郭博君、馬來西亞籍CHOW WING SOON等3人通緝中。

遭美國財政部制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢，及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林渡假村登記負責人曾國恩等5人，另案偵辦中。

檢方認定，陳志發起太子集團跨國犯罪組織，是集團最高層級，涉犯洗錢、組織犯罪為想像競合犯，法定最高刑10年，再加上刑法第268條意圖營利供給賭博場所，法定刑最高3年，具體求刑13年。

李添身為陳志心腹，也是集團在台最高領導者，太子集團遭美國起訴、制裁後，另指示本案共犯隱等匿頂級超跑財產等洗錢犯刑，具體求刑之還另涉嫌在台洗錢藏匿頂級超跑、豪車等罪，數罪併罰求刑20年以上，併科罰金2億5000萬元。

陳志親信新加坡籍陳秀玲涉指示王昱棠洗錢等犯刑，求刑18年，併科罰金1億5000萬元；張綱耀長年在台指揮犯罪，替太子集團引路來台發展犯罪組織，求刑12年，併科罰金1億元。

天旭人資長辜淑雯求刑16年，指揮幹部在台洗錢、賭博犯罪，是最高位階的台籍主管，偵查中矢口否認犯行，犯後態度不佳，求刑16年併科罰金8000萬元。

天旭負責人、尼爾公司總經理王昱棠是在張綱耀捲款後接任在台的高層幹部，涉替太子集團規劃洗錢及賭博業務，求刑15年，併科罰金5000萬元。

天旭財務會計主管陳麗珊，彙整審核多家集團公司的會計報告，否認犯行態度不佳，求刑10年，併科罰金2000萬元。

李添的私人特助李守禮，負責指示邱子恩等人至水房領取現金後，替李添購買豪車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等豪奢消費，求刑10年，併科罰金3000萬元。

尼爾公司、VAST公司登記負責人林揚茂，實則是尼爾的業務主管，協助造假借貸合約、租賃合約，開立VAST公司銀行帳戶給尼爾公司使用，尼爾財務主管鄭巧枚以財務會計專業替犯罪集團出謀劃策，2人均求刑10年併科罰金2000萬元。

林昱妏為李添私人秘書，負責向水房拿錢替李添購買奢侈品，又在案件經媒體報導後，依李添指示至日本拿取「光碟盤」遠端傳輸重要電磁資訊給李添，求刑7年併科罰金1000萬元。

柬埔寨籍吳逸先發起另個洗錢、賭博組織，在台及帛琉從事洗錢，求刑法定最高刑度。吳宜家、吳柏毅長年依附在吳逸先違法事業所賺取的犯罪所得生活，擔任人頭、協助經手不法金流，各求刑6年併科罰金5000萬元。

檢方指出，非法洗錢總計107億9076萬5905.37元，全案押財產總價值逾55億元，包含不動產24筆、總價值約39億8048萬餘元，各式名車35輛、總價值約11億182萬餘元，金融帳戶337個、總價值逾4億4721萬餘元及各式現金、名牌包、鞋等動產5553萬餘元；名車變價24輛、合計4億3662萬元，名牌包、鞋、雪茄等合計170萬5660元，共計變價4億3832萬5660元。

羈押中的天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志等9人今天移審台北地方法院。

台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片
台灣太子公司、天旭公司負責人王昱棠（中）。圖／本報資料照片

台北地檢署偵辦以陳志為首的「太子集團」，扣押拍賣共計33輛豪車，法務部長鄭銘謙（中）等人關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。記者胡經周／攝影
台北地檢署偵辦以陳志為首的「太子集團」，扣押拍賣共計33輛豪車，法務部長鄭銘謙（中）等人關心拍賣情況，並宣誓打詐決心。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影

太子集團陳志被押解回國，身上穿著繡有「東看」的藍色囚服，顯示被關押在北京東城區看守所。圖／截自央視新聞
太子集團陳志被押解回國，身上穿著繡有「東看」的藍色囚服，顯示被關押在北京東城區看守所。圖／截自央視新聞

柬埔寨 太子集團 詐騙 洗錢

相關新聞

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

