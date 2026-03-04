太子集團非法洗錢107億 首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院
太子集團（Prince Group）在台洗錢案，台北地檢署歷經140天偵查，追出集團非法洗錢金額高達107億元，偵查中扣押動產、不動產總值逾55億元，全案依洗錢防制法、組織犯罪防治條例、賭博罪嫌罪嫌起訴首腦陳志等62人及13家公司，其中陳志求刑法定最高刑度13年，心腹李添求刑20年。
北檢今偵結起訴首腦陳志等62人及13家公司，對14人求刑6年至20年不等徒刑，24名工程師涉賭博罪嫌，均獲緩起訴；Cigar Vie雪茄館陳韋翔1人不起訴處分；天旭登記負責人、新加坡籍楊星發及大陸籍郭博君、馬來西亞籍CHOW WING SOON等3人通緝中。
遭美國財政部制裁的黃婕、施亭宇、王蕾絢，及匯致公司負責人盧冠安、帛琉愛萊森林渡假村登記負責人曾國恩等5人，另案偵辦中。
檢方認定，陳志發起太子集團跨國犯罪組織，是集團最高層級，涉犯洗錢、組織犯罪為想像競合犯，法定最高刑10年，再加上刑法第268條意圖營利供給賭博場所，法定刑最高3年，具體求刑13年。
李添身為陳志心腹，也是集團在台最高領導者，太子集團遭美國起訴、制裁後，另指示本案共犯隱等匿頂級超跑財產等洗錢犯刑，具體求刑之還另涉嫌在台洗錢藏匿頂級超跑、豪車等罪，數罪併罰求刑20年以上，併科罰金2億5000萬元。
陳志親信新加坡籍陳秀玲涉指示王昱棠洗錢等犯刑，求刑18年，併科罰金1億5000萬元；張綱耀長年在台指揮犯罪，替太子集團引路來台發展犯罪組織，求刑12年，併科罰金1億元。
天旭人資長辜淑雯求刑16年，指揮幹部在台洗錢、賭博犯罪，是最高位階的台籍主管，偵查中矢口否認犯行，犯後態度不佳，求刑16年併科罰金8000萬元。
天旭負責人、尼爾公司總經理王昱棠是在張綱耀捲款後接任在台的高層幹部，涉替太子集團規劃洗錢及賭博業務，求刑15年，併科罰金5000萬元。
天旭財務會計主管陳麗珊，彙整審核多家集團公司的會計報告，否認犯行態度不佳，求刑10年，併科罰金2000萬元。
李添的私人特助李守禮，負責指示邱子恩等人至水房領取現金後，替李添購買豪車、名酒、雪茄、茶葉、藝術品等豪奢消費，求刑10年，併科罰金3000萬元。
尼爾公司、VAST公司登記負責人林揚茂，實則是尼爾的業務主管，協助造假借貸合約、租賃合約，開立VAST公司銀行帳戶給尼爾公司使用，尼爾財務主管鄭巧枚以財務會計專業替犯罪集團出謀劃策，2人均求刑10年併科罰金2000萬元。
林昱妏為李添私人秘書，負責向水房拿錢替李添購買奢侈品，又在案件經媒體報導後，依李添指示至日本拿取「光碟盤」遠端傳輸重要電磁資訊給李添，求刑7年併科罰金1000萬元。
柬埔寨籍吳逸先發起另個洗錢、賭博組織，在台及帛琉從事洗錢，求刑法定最高刑度。吳宜家、吳柏毅長年依附在吳逸先違法事業所賺取的犯罪所得生活，擔任人頭、協助經手不法金流，各求刑6年併科罰金5000萬元。
檢方指出，非法洗錢總計107億9076萬5905.37元，全案押財產總價值逾55億元，包含不動產24筆、總價值約39億8048萬餘元，各式名車35輛、總價值約11億182萬餘元，金融帳戶337個、總價值逾4億4721萬餘元及各式現金、名牌包、鞋等動產5553萬餘元；名車變價24輛、合計4億3662萬元，名牌包、鞋、雪茄等合計170萬5660元，共計變價4億3832萬5660元。
羈押中的天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志等9人今天移審台北地方法院。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。