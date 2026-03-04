快訊

竹縣副縣長陳見賢遭爆 涉違法補助妻協會達三百萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國民黨新竹縣長提名之爭暗潮洶湧，現任副縣長陳見賢再陷爭議風暴！繼日前爆出配偶陳玉貴投資焚化爐廠商股票疑雲後，據媒體報導，指陳見賢於議員與副議長任內，涉嫌長期利用公帑補助其妻擔任理事長的民間社團。

據悉，該協會自2011年起領取縣府補助逾300萬元，其中更包含陳見賢親手撥付的「議員建議款」，遭法界質疑恐觸犯《公職人員利益衝突迴避法》紅線。對此，陳見賢辦公室對此回應表示，無違反公職人員利益衝突迴避法的問題，一切經得起司法檢驗。對於選舉階段，諸多抹黑攻擊，深感遺憾，將委請律師進行法律行動。

該報導指出，陳妻陳玉貴曾長期擔任「新竹縣竹北市家和幸福發展協會」理事長。根據資料，該協會在2011至 2018年間，頻繁以老人福利、節能減碳及婦幼研習等名義，向新竹縣社會處申請補助，每年吸金數十萬元。

最令外界詬病的是，陳見賢在2018年擔任副議長期間，竟毫不避嫌以「議員指定建議款」名義，撥款補助該協會舉辦宣導活動，被批是「左手轉右手」的典型範例。

此案的補助模式，讓外界聯想到甫入監服刑的前屏東市長林亞蒓案。根據司法判決，林亞蒓在擔任屏東縣議員期間，涉嫌夥同丈夫陳盛源，利用職務上的建議權，連續建議縣府補助由其丈夫實際經營的協會。一審屏東地院依二百三十四個貪污罪將林亞蒓夫婦各重判十六年，最終法院判處林亞蒓、藍俊良各七月十月徒刑，均褫奪公權五年。

陳見賢擔任議員期間，適用《公職人員利益衝突迴避法》舊法第7條規定，即「公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。」議員依法監督縣府，而其妻陳玉貴實質掌控的協會屢屢獲得縣府社會處補助，瓜田李下卻毫不避嫌。

從議員到副縣長，陳見賢具有監督與督導縣政的實質影響力，藉職務之便，讓配偶的協會獲利，這樣假公濟私、慷納稅人之慨的行為，絕非縣民所樂見。

面對指控，陳見賢辦公室對此回應表示，依據《公職人員利益衝突迴避法》第10條第1項、第14條第1項第3款規定，無違反公職人員利益衝突迴避法的問題，一切經得起司法檢驗。對於選舉階段，諸多抹黑攻擊，深感遺憾，將委請律師進行法律行動。

新竹縣政府則說，《公職人員利益衝突迴避法》修法2018年6月13日公布，並自12月13日施行，將補助行為納入規範。本案補助款尚需查閱過往資料，縣府將儘速查明。

國民黨新竹縣長陳見賢遭爆涉違法補助妻協會達三百萬元。聯合報系資料照
