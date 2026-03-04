快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

太子集團跨國詐騙洗錢案 北檢今天偵結起訴被告逾百人

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，因天旭公司人資長辜淑雯等9人羈押期將屆滿，檢方歷經140天偵辦，扣押「和平大苑」11戶豪宅、變價拍賣「四大神獸」頂級超跑後，今天依洗錢防制法、賭博等罪起訴辜淑雯、台灣太子公司負責人王昱棠等人，全案被告逾百人。

全案緣起於美英兩國去年聯手制裁太子集團，美國聯邦檢察官於去年10月8日依詐欺、洗錢等罪集團首腦陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在台9家公司，以及黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台籍女子列制裁名單。

北檢去年11月4日展開偵查，期間共發動8波搜索，聲請扣押豪宅、豪車及銀行帳戶逾45億元，其中24輛豪車前天變價拍賣，價值達4億餘元，其中法拉利LaFerrari「馬王」，最終以1億3500萬拍出，創下司法拍賣史上車輛最高成交紀錄；至於「山豬王」Bugatti則以流標收場，檢方起訴後未來由法院負責變價拍賣。

9名在押被告包括辜淑雯、王昱棠、太子集團「二把手」李添特助李守禮、管理超跑者邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、洗錢水房要角陳韋志，今天將移審法院，由法官裁定是否續押。

陳志因涉跨國電詐與洗錢，先前已落網被遣送大陸，顯示太子集團國已崩盤，該集團在台犯罪版圖包括洗錢、經營線上博弈、建立虛擬貨幣水房提現、組織犯罪等，利用購買豪宅、遊艇、超跑、精品與高檔雪茄手法，將詐騙黑錢漂白。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，前天變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，前天變價拍賣超跑界的「四大神獸」，其中法拉利「馬王」以1億3500萬拍定。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，羈押在台最高階幹部王昱棠。圖／報系資料照
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，羈押在台最高階幹部王昱棠。圖／報系資料照

太子集團 詐騙 洗錢

延伸閱讀

太子集團案查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

引爆豬瘟 豬農父子涉偽造文書被訴

冷眼集／檢座疑開地下錢莊 菁英沉淪

相關新聞

太子集團核心幹部辜淑雯不認罪...手機電腦全「重設」 稱逃亡不是選項

太子集團（Prince Group）在台洗錢案，檢方查出集團洗錢金額高達107億元，起訴集團首腦陳志等人，天旭公司人資經理辜淑雯等9名被告偵查中羈押移審，台北地方法院下午開庭調查，辜淑雯否認否認犯罪，並稱自己不是天旭公司最高行政負責人，表示資產都在台灣，「逃亡不是我的選項」。

太子洗錢107億「台灣區負責人」喊150萬交保 法官：你在說美金？

太子集團（Prince Group）在台涉洗錢107億元，檢方起訴集團首腦陳志共62人，天旭公司負責人王昱棠偵查中羈押，台北地院審查王是否續押，法官問若交保可出多少錢，王說自己月領集團1萬元美金、可籌150萬元辦保，法官狐疑「你在說150萬元美金嗎？」

台中新光三越氣爆5死35傷史上最嚴重百貨公安 業者7人全數否認犯罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年2月裝修時氣爆釀5死35傷，成國內史上最嚴重百貨公安事故，檢方起訴新光三越法人、中港店許姓店長等12人，法官連續兩天傳喚新光三越法人及新光三越涉案員工，包括中港店許姓店長在內的7名新光三越所屬員工，都否認犯罪，法官預計下次將傳喚涉案施工的工人。

影／外籍女為愛帶「禮品」入台遭攔查 開箱驚見海洛英

關務署台北關與航警局去年12月在桃園國際機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現自馬來西亞入境的49歲拉脫維亞籍犯嫌M女之託運行李X光影像有異，開箱查驗後發現行李箱內夾藏第一級毒品海洛英，重3.63公斤，市價約3千萬。

男子巷內倒地送醫不治 護理師發現包包內有白色粉末 警驗出是安非他命

李姓男子被人發現倒在基隆市孝二路93巷內，消防人員到場發現已無呼吸心跳，予以急救並送醫，未能救回性命。醫院護理師在李的包包內發現3袋白色粉末，警方初步檢測是安非他命。今天報請檢察官相驗，釐清死因並追查毒品來源。

檢追太子集團洗錢 律師涉隱匿千萬遭起訴…當事人回應了

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出全案在美英兩國聯手制裁後、檢方發動搜索前，天旭公司人資長辜淑雯曾變賣勞斯萊斯、麥巴赫豪車，另從「OJBK」交易平台提領現金，將1160萬現金交給陳姓律師保管，檢方認定陳男涉協助隱匿資產，今天依洗錢罪將陳男起訴；陳男則發聲明表示，處理過程均善盡司法協力義務，確保資產妥善保全，檢方恐有誤解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。