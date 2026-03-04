台中男點燃天然氣管縱火姑丈家 落網瞎扯「為阻虐嬰殺童」遭訴

台中市宋姓男子疑精神狀況不佳，今年初前往姑丈位於南屯區的住宅縱火，宋使用噴射型防風打火機點燃該處電表箱下方的瓦斯管線未果後，以燃燒紙板方式點燃電表箱後，宋男姑丈開車返家後，宋再開著姑丈的轎車逃逸，宋落網後，還稱為了阻止該處虐嬰殺童的狀況才犯案，檢方偵結，依家暴公共危險罪起訴。

檢警調查，宋姓男子（36歲）精神狀況不佳，今年1月11日晚間6時許，前往姑丈位於南屯區的住家，明知姑丈住家的電表箱下方有天然氣管線，宋仍持電子噴射型防風打火機欲點燃電箱未果。

宋男再將現場的紙箱撕碎後，放入電表箱內，用燃燒紙板方式，將電表箱點燃，不過當時宋男姑丈正好開車返家，發現電表箱起火後，趕緊滅火，宋男則趁姑丈滅火時，將姑丈的轎車開走。

警方獲報後，循線查緝宋姓男子到案，但宋男落網後否認犯罪，辯稱接獲消息，該處有嬰兒、兒童遭虐殺，他為了阻止犯行加上蒐證，所以才會用該方式，讓該住宅停電，將姑丈的車開走，是因為車內有DNA的證據。

檢方認為，宋男的犯行涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂、竊盜罪，依法起訴，建請法院分論併罰。