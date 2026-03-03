影／卓揆台美關稅備詢ing 男子闖立院遭壓制狂嗆警「沒讀書」

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對台美關稅專案報告並備詢，不過下午突然有不明男子闖入立法院研究大樓，與駐警發生口角，緊接就遭駐警壓制，最後被帶上警備車。不少立法院人員及助理驚恐萬分，不清楚為何突然有不明人士闖入，即便男子遭帶離，回想起來仍餘悸猶存。

有立院人士目擊並分享，一名不明男子從立法院中興研究大樓外地下一樓水池進入，一度長驅直入，如入無人之境；駐警發現不對勁而上前詢問，馬上遭對方嗆「沒讀書」，並開始咆哮，甚至想摔東西，緊接就遭駐警壓制。

記者接獲通報時，該男子已經在立法院中興研究大樓地下一樓遭壓制，雙手並上束帶，最後被帶上大樓一樓；駐警並通報中正一分局，後疑似因僅來兩台電動機車，無法載運，最後還是出動保六總隊警備車壓制帶走。

男子遭壓制於地期間，頻嗆警方「沒讀書」、「不懂刑訴法」，並針對特定員警飆罵三字經，直至被押上車都還在罵。男子被帶走後，眾多駐警及不少立院員工也返回遭闖入現場檢討情況，不少人員回想起來仍感覺驚恐。

下午突然有不明男子闖入立法院，與駐警發生口角，緊接就遭駐警壓制，最後被帶上警備車。記者李成蔭／攝影