柯文哲跟進沈慶京申請檢察官個案評鑑 林俊言：不便回應

京華城案宣判在即，民眾黨前主席柯文哲今天上午前往法務部，向檢察官評鑑委員會，就京華城案申請個案評鑑，對象為當時台北地檢署的偵辦團隊，包括承辦檢察官林俊言，主任檢察官江貞諭及檢察長王俊力。對此，目前已升派為新北地檢署主任檢察官的林俊言表示「不便回應」。

威京集團主席沈慶京日前已申請評鑑林俊言，檢評會今年1月14日對林作成「請求不成立」、「 移請職務監督權人為適當之處分」決議。柯上午表示，檢評會仍是監督檢察官職務行為的發聲途逕，因此跟進沈慶京。

柯文哲表示，檢察官若違法，不只是個人行為的爭議，更是國家機關的問題，若偵辦案件不是依賴證據而是騙票搜索、押人取供、不正訊問、偽造筆錄、威脅恐嚇證人、勾結媒體淪為政治打手，司法的正當性已根本動搖。

柯文哲指出，申請評鑑不是為個人，沒有證據下被羈押1年他可以忍耐，但他要為無辜被牽連的人討回公平正義、要為被迫跳樓的「彭太太」討回公平正義，司法不該成為政治工具，更不能成為打壓反對黨的手段。