影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

柯文哲今天在律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同下向檢察官評鑑委員會遞狀，請求對林俊言、北檢前主任檢察官江貞諭、檢察長王俊力3人個案評鑑，認為京華城偵辦期間不正訊問、不實筆錄誤導視聽、羅織罪名入人於罪、甚至針對特定媒體洩露偵查內容。由於當天民眾黨主席黃國昌也因涉偽造文書罪嫌被告身份出庭，黃國昌受訪時認為民進黨運用司法對反對黨進行打壓、追殺已經令人怵目驚心。

柯文哲嚴厲表示，民進黨再用司法當政治工具，我一定沒完沒了，你們已經搞我了，有證據就拿出來，再有第二次搞黃國昌，我一定就焦土政策，跟你沒完沒了。

台北市前市長柯文哲（圖）今天在律師團陪同下，到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，指控在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影