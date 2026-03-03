快訊

影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

柯文哲今天在律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同下向檢察官評鑑委員會遞狀，請求對林俊言、北檢前主任檢察官江貞諭、檢察長王俊力3人個案評鑑，認為京華城偵辦期間不正訊問、不實筆錄誤導視聽、羅織罪名入人於罪、甚至針對特定媒體洩露偵查內容。由於當天民眾黨主席黃國昌也因涉偽造文書罪嫌被告身份出庭，黃國昌受訪時認為民進黨運用司法對反對黨進行打壓、追殺已經令人怵目驚心。

柯文哲嚴厲表示，民進黨再用司法當政治工具，我一定沒完沒了，你們已經搞我了，有證據就拿出來，再有第二次搞黃國昌，我一定就焦土政策，跟你沒完沒了。

台北市前市長柯文哲（圖）今天在律師團陪同下，到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，指控在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影
台北市前市長柯文哲（圖）今天在律師團陪同下，到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，指控在偵查期間涉及押人取供、施壓認罪及偽造筆錄等不法情事。記者潘俊宏／攝影

台北市前市長柯文哲（左三）今天表示，民進黨再用司法追殺民眾黨主席黃國昌，「我一定焦土政策沒完沒了」。記者潘俊宏／攝影
台北市前市長柯文哲（左三）今天表示，民進黨再用司法追殺民眾黨主席黃國昌，「我一定焦土政策沒完沒了」。記者潘俊宏／攝影

相關新聞

檢問陳佩琪「主臥大床有沒有人來睡過？」 鄭深元：檢察長要負責

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案宣判在即，柯的律師鄭深元今前往檢察官評鑑委員會申請個案評鑑，指檢方犯「騙搜索票」、「洩密」、「不依法送傳票」、「騙新聞稿」、「不正訊問」、「偽造筆錄」六大罪狀，請求檢評委員將台北地檢署檢察長王俊力3人移送職務法庭懲戒。

柯文哲跟進沈慶京申請檢察官個案評鑑 林俊言：不便回應

京華城案宣判在即，民眾黨前主席柯文哲今天上午前往法務部，向檢察官評鑑委員會，就京華城案申請個案評鑑，對象為當時台北地檢署的偵辦團隊，包括承辦檢察官林俊言，主任檢察官江貞諭及檢察長王俊力。對此，目前已升派為新北地檢署主任檢察官的林俊言表示「不便回應」。

影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

新北市蘆洲警今晨0時許盤查違停車時，駕駛林男（39歲）拒檢逃逸還蓄意衝撞釀2警受傷，警方開12槍制止但林男仍加速逃逸。林男逃至泰山區被逮，詢後依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪移送法辦，並對38件違規開罰，最高可處29萬餘元。

影／稱為彭振聲妻討正義 柯文哲聲請評鑑檢察官

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

高雄富二代網嗆「吃子彈」給五星好評 豪宅搜出子彈刀械與毒品

高雄警方網蒐，發覺有名男子多次在網路社群，留言請人「吃子彈」或放出挑釁言語，追查出留言的男子是營建業「富二代」張姓男子，前往他住處，搜出子彈、衝鋒彈匣、模型手榴彈和刀械、毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

