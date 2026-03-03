檢問陳佩琪「主臥大床有沒有人來睡過？」 鄭深元：檢察長要負責

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案宣判在即，柯的律師鄭深元今前往檢察官評鑑委員會申請個案評鑑，指檢方犯「騙搜索票」、「洩密」、「不依法送傳票」、「騙新聞稿」、「不正訊問」、「偽造筆錄」六大罪狀，請求檢評委員將台北地檢署檢察長王俊力3人移送職務法庭懲戒。

鄭深元表示，台北地檢署前檢察官林俊⾔（已調派新北地檢署主任檢察官）明知京華城容積獎勵屬行政裁量問題，仍強行曲解法令、捏造會議紀錄，致法院在資訊不完整下誤予核發搜索票，以「騙票」方式濫權搜索，違反刑事訴訟法。

鄭說，案件偵辦期間多次偵查內容外流「特定」媒體，使「特定」媒體定期出刊披露偵查內容配合輿論操作，恣意侵害柯文哲名譽，期間，甚至有媒體負責人持有偵查資料、私約被約談人干擾偵查，已違反偵查不公開，並圖利「特定」媒體。

鄭深元表示，林俊言為造成柯文哲壓力，傳喚前均未依法送達傳票，一大早即派遣法警到看守所舍房直接強行提解柯至北檢，於拘留室等候開庭前數分鐘才交付傳票，違反刑事訴訟法傳喚及囑託看守所長官送達的規定。

鄭表示，林俊言趁威京集團主席沈慶京臥床之際，假借視察名義行訊問之實，卻矇騙不知情的襄閱主任檢察官發布不實之新聞稿，損及機關聲譽。

鄭表示，林俊言等檢察官以暗示羈押、給予優惠承諾、威嚇或情緒性言語、羞辱等方式訊問彭振聲、沈慶京、邵琇珮、黃景茂、朱亞虎等被告與證人，違反辦案規定。

鄭表示，林俊言向彭振聲威逼「不要再說其他的」、「我要提醒這就是圖利，你如果這邊覺得你沒犯罪，那我們昨天說的可能都不算數，你有什麼意見嗎？」、「你要享受這個優惠也享受不到」，最終彭振聲不得不坦承圖利；彭的配偶墜樓時，彭第⼀時間向檢察官哭喊「檢察官的良⼼在那裡？」、「我怎麼會⽣在這個國家？」、「我憑什麼被羈押？」，彭振聲及配偶所受欺凌，可見一斑。

另外，林俊⾔2024年9月1日在聲押柯⽂哲遭法院請回後⼼急如焚、急求表現，9月2日晚間偵訊時對都委會前執秘邵琇珮說「如果你還是按照在廉政署這樣⼦的說法，你覺得可以呼嚨過的話，我們就來試看看！」，林俊言行為不檢、⼝氣與流氓無異，涉嫌以此恐嚇⼿法取得供述。

於偵訊都發局前局長黃景茂部分，鄭深元說，林對黃說「上次要給你臉你不要臉」，也違反刑事訴訟法及檢察官倫理規範。

鄭指出，檢察官姜長志對柯文哲妻子陳佩琪說「家裡主臥室大床有沒有人來睡過？」，檢察官郭建鈺（已轉任法官）對朱亞虎的不正訊問，應由前主任檢察官江貞諭（已調升台灣高檢署檢察官）、檢察長王俊力負監督不周、指揮不當之責。

鄭還表示，林俊言訊問黃景茂時，強行記載黃景茂本人「明知違法」仍送研議，將黃沒說過的話硬塞進黃的嘴巴裡，經法院勘驗偵訊錄音錄影、經黃景茂證述屬實，林俊言除已涉嫌偽造文書，也違反辦案規定惡性重大。

鄭說，林俊言除偽造黃景茂筆錄涉嫌偽造文書外，也違反刑事訴訟法、檢察官倫理規範、辦案程序；為確立「司法問責」制度，具狀就林俊言、江貞諭、王俊力提出評鑑請求，請檢評會決議將3人移送司法院職務法庭為懲戒處分。