高雄富二代網嗆「吃子彈」給五星好評 豪宅搜出子彈刀械與毒品

聯合報／ 記者林保光／高雄報導

高雄警方網蒐，發覺有名男子多次在網路社群，留言請人「吃子彈」或放出挑釁言語，追查出留言的男子是營建業「富二代」張姓男子，前往他住處，搜出子彈、衝鋒彈匣、模型手榴彈和刀械、毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵八隊發現張姓男子（32歲）經常在網路社群貼文，其中留言「都沒人要玩家」、「歡迎吃子彈喔！愛吃都有，記得給五星好評」、「勸大家不要混黑社會，不然會跟我一樣，很爽」。警方認為他在網路放出挑釁、恐嚇言語，還發布吸毒影片，才報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

警方查出張姓男子獨居高雄市鳳山區環河東街1棟雙車庫豪宅，去年12月底動員拘捕他；員警一進屋便發現桌上有毒品和子彈，在他住處查扣手榴彈、火藥、K他命等毒品，並在床櫃夾層搜出子彈60多顆，另在他車內找到2支衝鋒槍彈匣，但他稱這些東西是朋友的，警方未查獲衝鋒槍去向，事後檢測手榴彈也是模型手榴彈。

警方調查，張男的家境佳，父親是經營建業、是「富二代」；他曾參與某地方勢力組合，這組合去年初曾在屏東萬丹發生槍戰，造成5人受傷。不過，張男未參與槍戰，稱當時已和這「企業」拆夥。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將全案移送雄檢，張男獲10萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在富二代張姓男子住處，查扣的手榴彈，事後經檢測是模型。記者林保光／翻攝
警方在富二代張姓男子住處，查扣的手榴彈，事後經檢測是模型。記者林保光／翻攝

警方在富二代張姓男子車上，查扣衝鋒槍彈匣。記者林保光／翻攝
警方在富二代張姓男子車上，查扣衝鋒槍彈匣。記者林保光／翻攝

警方在富二代張姓男子住處，查扣的子彈。記者林保光／翻攝
警方在富二代張姓男子住處，查扣的子彈。記者林保光／翻攝

警方衝進張姓男子住處，事後查扣子彈和毒品。記者林保光／翻攝
警方衝進張姓男子住處，事後查扣子彈和毒品。記者林保光／翻攝

