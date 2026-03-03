快訊

新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市蘆洲警今晨0時許盤查違停車時，駕駛林男（39歲）拒檢逃逸還蓄意衝撞釀2警受傷，警方開12槍制止但林男仍加速逃逸。林男逃至泰山區被逮，詢後依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪移送法辦，並對38件違規開罰，最高可處29萬餘元。

據了解，蘆洲分局蘆洲派出所警員昨天深夜11時許巡邏經過蘆洲區正和街時，發現1輛BMW轎車紅線違停立即上前攔查。不料該車駕駛竟拒絕盤查還加速逃逸，警員立即通報攔截圍捕。蘆洲分局隨即在五股區成蘆橋下及成泰路、孝義路口設立攔檢圍捕點，但該車行經攔檢點時仍拒絕停車還衝撞3輛警車，釀2名警員輕微擦挫傷，現場4名警員立即開了12槍制止，但駕駛仍加速逃逸。

警方持續尾隨追捕，該車在泰山區明志路撞擊路邊停放機車後，駕駛棄車逃至巷弄內，警員在泰山區和平街1處停車場內，將躲在貨車車斗的39歲林男逮捕，並查獲毒品吸食器，還發現林男駕駛的BMW轎車懸掛他車車牌。

據查林男有公危，毒品，竊盜，傷害，恐嚇等多項前科，詢後依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪送辦。另外針對林男逃逸過程中闖紅燈、逆向行駛、轉彎或變換車道不依指示、毒駕、拒檢、使用他車車牌等38項違規開單告發，最高可處29萬1600元罰款。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男駕駛白色BMW轎車拒檢衝撞警方。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛白色BMW轎車拒檢衝撞警方。記者黃子騰／翻攝

警方將林男逮捕帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將林男逮捕帶回警局。記者黃子騰／翻攝

妨害公務 毒品

相關新聞

檢問陳佩琪「主臥大床有沒有人來睡過？」 鄭深元：檢察長要負責

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案宣判在即，柯的律師鄭深元今前往檢察官評鑑委員會申請個案評鑑，指檢方犯「騙搜索票」、「洩密」、「不依法送傳票」、「騙新聞稿」、「不正訊問」、「偽造筆錄」六大罪狀，請求檢評委員將台北地檢署檢察長王俊力3人移送職務法庭懲戒。

高雄富二代網嗆「吃子彈」給五星好評 豪宅搜出子彈刀械與毒品

高雄警方網蒐，發覺有名男子多次在網路社群，留言請人「吃子彈」或放出挑釁言語，追查出留言的男子是營建業「富二代」張姓男子，前往他住處，搜出子彈、衝鋒彈匣、模型手榴彈和刀械、毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

遭指搭北捷揚言犯案 男到案：有自言自語但未提「殺人」

台北市警方今早獲報北捷列車上有男子揚言「殺人」，過濾監視器畫面鎖定葉姓男子，今午1時許循線將葉男帶返調查，將進一步釐清有無恐嚇公眾危安等觸法情事。

剴剴案保母劉彩萱「綑綁」幼童否認凌虐 辯怕一喝奶就臥倒會溢奶

保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死1歲男童「剴剴」二審判無期徒刑、有期徒刑18年，案件上訴三審；姊妹另涉以布條綑綁蔡姓、潘姓幼童，檢方依成年人故意對兒童施凌虐而妨害自由罪起訴，台北地院今開庭，檢方聲請傳喚8名證人查案，法官諭示候核辦。

按聲喇叭換來槍抵腹！嘉義男寄藏槍彈10年 酒駕滋事遭嘉檢起訴

嘉義一名黃姓男子受友人之託涉嫌非法寄藏槍彈10年，去年酒後駕車擋道不滿被對方按聲喇叭，竟持槍威脅，嘉檢偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險及恐嚇等罪嫌提起公訴 。

