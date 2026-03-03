新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

新北市蘆洲警今晨0時許盤查違停車時，駕駛林男（39歲）拒檢逃逸還蓄意衝撞釀2警受傷，警方開12槍制止但林男仍加速逃逸。林男逃至泰山區被逮，詢後依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪移送法辦，並對38件違規開罰，最高可處29萬餘元。

據了解，蘆洲分局蘆洲派出所警員昨天深夜11時許巡邏經過蘆洲區正和街時，發現1輛BMW轎車紅線違停立即上前攔查。不料該車駕駛竟拒絕盤查還加速逃逸，警員立即通報攔截圍捕。蘆洲分局隨即在五股區成蘆橋下及成泰路、孝義路口設立攔檢圍捕點，但該車行經攔檢點時仍拒絕停車還衝撞3輛警車，釀2名警員輕微擦挫傷，現場4名警員立即開了12槍制止，但駕駛仍加速逃逸。

警方持續尾隨追捕，該車在泰山區明志路撞擊路邊停放機車後，駕駛棄車逃至巷弄內，警員在泰山區和平街1處停車場內，將躲在貨車車斗的39歲林男逮捕，並查獲毒品吸食器，還發現林男駕駛的BMW轎車懸掛他車車牌。

據查林男有公危，毒品，竊盜，傷害，恐嚇等多項前科，詢後依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪送辦。另外針對林男逃逸過程中闖紅燈、逆向行駛、轉彎或變換車道不依指示、毒駕、拒檢、使用他車車牌等38項違規開單告發，最高可處29萬1600元罰款。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男駕駛白色BMW轎車拒檢衝撞警方。記者黃子騰／翻攝