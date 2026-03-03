質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：心充滿遺憾悲傷、無法理解

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，黃今以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」，檢方訊後諭知請回。---

黃國昌出庭前接受媒體聯訪，他表示以偽造文書被告身分收到傳票「心裡面充滿遺憾和悲傷」他過去擔任法學教授，跟律師、司法團體推動司法改革，他的主張從來沒有忘記過。

他說，令人遺憾的是在2026年的今天，過去高喊司法改革、力主公開偵訊光碟讓公眾參與的民進黨政府，竟然因他在國會質詢時法務部長鄭銘謙「檢察官可用這種方式問案嗎？」鄭銘謙當場問什麼是辱罵、不正訊問？

黃國昌說「我播放一段是示範帶給法務部長聽。請教他可以這樣問案嗎？」法務部回應的方式不是檢討檢察官怎麼可以威嚇、脅迫、不正訊問，法務部從來沒有進行任何檢討、責任追究，事後大動作由檢察司發新聞稿「說我違法」

他指出，他去年６月看到新聞稿時很驚訝，因為鄭銘謙在立院備詢時、向來的態度告訴大家「法務部不會介入、評論個案」，而檢察司大動作發新聞稿，片面指責違法，但到底違反什麼法，也說不清楚、講不明白。

黃國昌說，後來，民進黨立委王義川接續發動政治攻擊，到北檢告發我偽造文書，身為法律人，我必須很誠懇跟大家報告「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」

全案起源於，民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，2024年12月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴（案件一審定今年3月26日宣判），台北地方法院審理時勘驗偵訊中錄音檔案，黃國昌2025年6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔「示範帶」惹議，遭告發涉偽造文書等罪嫌。

北檢將黃列為被告，去年7月曾傳喚時任立委、民眾黨團副總召張啓楷作證近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」