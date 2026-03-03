快訊

質詢示範帶被告發偽造文書 黃國昌出庭：心充滿遺憾悲傷、無法理解

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

民眾黨前立委黃國昌日前在立法院公開播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的錄音檔，被告發涉偽造文書，黃今以「示範帶」案被告身分出庭，他受訪表示，對於受到示範帶案被告傳票，心裡面充滿遺憾和悲傷「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」，檢方訊後諭知請回。---

黃國昌出庭前接受媒體聯訪，他表示以偽造文書被告身分收到傳票「心裡面充滿遺憾和悲傷」他過去擔任法學教授，跟律師、司法團體推動司法改革，他的主張從來沒有忘記過。

他說，令人遺憾的是在2026年的今天，過去高喊司法改革、力主公開偵訊光碟讓公眾參與的民進黨政府，竟然因他在國會質詢時法務部長鄭銘謙「檢察官可用這種方式問案嗎？」鄭銘謙當場問什麼是辱罵、不正訊問？

黃國昌說「我播放一段是示範帶給法務部長聽。請教他可以這樣問案嗎？」法務部回應的方式不是檢討檢察官怎麼可以威嚇、脅迫、不正訊問，法務部從來沒有進行任何檢討、責任追究，事後大動作由檢察司發新聞稿「說我違法」

他指出，他去年６月看到新聞稿時很驚訝，因為鄭銘謙在立院備詢時、向來的態度告訴大家「法務部不會介入、評論個案」，而檢察司大動作發新聞稿，片面指責違法，但到底違反什麼法，也說不清楚、講不明白。

黃國昌說，後來，民進黨立委王義川接續發動政治攻擊，到北檢告發我偽造文書，身為法律人，我必須很誠懇跟大家報告「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」

全案起源於，民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，2024年12月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴（案件一審定今年3月26日宣判），台北地方法院審理時勘驗偵訊中錄音檔案，黃國昌2025年6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊京華城案被告、鼎越開發前董事長朱亞虎的偵訊錄音檔「示範帶」惹議，遭告發涉偽造文書等罪嫌。

北檢將黃列為被告，去年7月曾傳喚時任立委、民眾黨團副總召張啓楷作證近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」

黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分出庭，他庭前表示「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。記者蕭雅娟／攝影
黃國昌今因示範帶案，以偽造文書被告身分出庭，他庭前表示「我完全沒有辦法理解，我到底偽造了什麼文書」。記者蕭雅娟／攝影
民眾黨主席黃國昌因在立委任內於立法院質詢時，播放疑似京華城案的「偵訊示範帶」，遭檢舉是變造偵訊錄音，檢察官今天以涉偽造文書罪嫌被告身份傳喚黃國昌釐清。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌因在立委任內於立法院質詢時，播放疑似京華城案的「偵訊示範帶」，遭檢舉是變造偵訊錄音，檢察官今天以涉偽造文書罪嫌被告身份傳喚黃國昌釐清。記者潘俊宏／攝影

司法改革 鄭銘謙 京華城案

相關新聞

檢問陳佩琪「主臥大床有沒有人來睡過？」 鄭深元：檢察長要負責

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案宣判在即，柯的律師鄭深元今前往檢察官評鑑委員會申請個案評鑑，指檢方犯「騙搜索票」、「洩密」、「不依法送傳票」、「騙新聞稿」、「不正訊問」、「偽造筆錄」六大罪狀，請求檢評委員將台北地檢署檢察長王俊力3人移送職務法庭懲戒。

柯文哲跟進沈慶京申請檢察官個案評鑑 林俊言：不便回應

京華城案宣判在即，民眾黨前主席柯文哲今天上午前往法務部，向檢察官評鑑委員會，就京華城案申請個案評鑑，對象為當時台北地檢署的偵辦團隊，包括承辦檢察官林俊言，主任檢察官江貞諭及檢察長王俊力。對此，目前已升派為新北地檢署主任檢察官的林俊言表示「不便回應」。

影／ 籲民進黨不要操弄司法 柯文哲嗆祭出「焦土政策」

涉京華城案、政治獻金案遭起訴的台北市前市長柯文哲，今天在律師團陪同下到法務部申請對承辦檢察官林俊言等人進行評鑑，對於民眾黨主席黃國昌今天也因偽造文書罪嫌以被告身分出庭，柯文哲嚴厲批評，民進黨再把司法當政治工具，「我一定焦土政策沒完沒了」。

新北男違停拒檢竟衝撞3警車釀2警受傷 蘆洲警連開12槍逮人

新北市蘆洲警今晨0時許盤查違停車時，駕駛林男（39歲）拒檢逃逸還蓄意衝撞釀2警受傷，警方開12槍制止但林男仍加速逃逸。林男逃至泰山區被逮，詢後依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪移送法辦，並對38件違規開罰，最高可處29萬餘元。

影／稱為彭振聲妻討正義 柯文哲聲請評鑑檢察官

民眾黨前主席柯文哲涉京華城收賄等案宣判在即，柯今大動作前往檢察官評鑑委員會遞狀申請個案評鑑，要求評鑑對象不止承辦貪汙案的台北地檢署檢察官林俊言，還包括前主任檢察官江貞諭、台北地檢署檢察長王俊力。

高雄富二代網嗆「吃子彈」給五星好評 豪宅搜出子彈刀械與毒品

高雄警方網蒐，發覺有名男子多次在網路社群，留言請人「吃子彈」或放出挑釁言語，追查出留言的男子是營建業「富二代」張姓男子，前往他住處，搜出子彈、衝鋒彈匣、模型手榴彈和刀械、毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

