柯文哲「補刀」 請求評鑑林俊言辦案不公

新北地檢署主任檢察官林俊言在北檢偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月廿六日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，今上午前往檢評會請求評鑑林俊言。

民眾黨昨發布柯文哲「追溯惡檢濫權 守護司法防線」行程，稱今天上午九時三十分在法務部正門前發表相關談話，隨行人員包括柯文哲京華城案委任律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘三人。

民眾黨聲明表示，二○一七年司改國是會議結論提及要建立「權責相符」的檢察辦案體系，建立內部監督與外部究責機制，十年後，惡檢卻更明目張膽，視程序正義如具文，顯見現行評鑑機制卻並未發揮追溯與退場機制，成為惡檢不當行使職權之幫凶。

聲明說，京華城案中檢調以不實「證據」與錯誤法條聲請搜索票，兵分數十路強搜柯文哲住家、辦公室、民眾黨黨部與民眾黨黨工住家；偵查期間，法務部與台北地檢署更放任偵查大公開，放任不正訊問、不實筆錄誤導視聽、入人於罪。

聲明預告，柯文哲將針對林俊言辦案間押人取供、偽造筆錄等不正訊問，違反檢察官倫理規範與刑事訴訟法情事，具狀向「檢察官評鑑委員會」申請檢察官評鑑，期盼評鑑發揮功能追溯檢察官集體犯罪，而非護航國家機器持續迫害人民。

林俊言「前案」是由京華城案被告、威京集團主席沈慶京申請評鑑，二○二六年一月十四日檢評會調查後認為，沈所提的指控雖無法成立，不過，林訊問行為違反檢察官倫理規範「勤慎執行職務」職業義務，依法官法規定將林移請新北地檢署進行職務監督處分。