檢查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北報導

「<a href='/search/tagging/2/太子集團' rel='太子集團' data-rel='/2/243404' class='tag'><strong>太子集團</strong></a>」涉在台<a href='/search/tagging/2/洗錢' rel='洗錢' data-rel='/2/110480' class='tag'><strong>洗錢</strong></a>案，台北地檢署查扣集團名下卅三輛豪車，昨天在警察專科學校進行拍賣，不少車迷前往賞車合照。記者胡經周／攝影
「太子集團」涉在台洗錢案，台北地檢署查扣集團名下卅三輛豪車，昨天在警察專科學校進行拍賣，不少車迷前往賞車合照。記者胡經周／攝影

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣卅三輛豪車視為犯罪所得囑託法務部行政執行署台北分署偵查中變價，拍賣會昨在警察專科學校舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以一億三五○○萬元天價拍定。

稀有超跑「馬王」由弘達國際汽車負責人謝瑞益標得，謝有「蟹老闆」之稱，拍賣過程中四名買家輪番喊價共十三次，有應買人喊價一億一○五○萬元，謝先一口氣加價九五○萬喊一二○○萬元，經數次競爭，最後謝得標。

此次拍賣會名車陣容堪稱行政執行史上最豪華一次，「馬王」在內的「四大神獸」均參加拍賣，「四大神獸」中俗稱「蛙王」的保時捷Porsche九一八 以五六○○萬元拍出，法國頂級手工跑車「山豬王」Bugatti Chiron Sport、麥拉倫傳奇Mclaren P1建議拍賣起價九五○○萬元、七千萬元，乏人問津流標。

拍賣現場昨吸引二六六組買家進場，繳交五十萬元保證金取得喊價權。分署統計，卅三輛豪車計拍出廿四輛，單日拍定總金額四億三六六二萬元，得標人昨匯款入帳可將車子取走，辦理過戶事宜。拍得款項將暫存國庫，未來如有被害人求償再行處理。

法務部長鄭銘謙與檢警調首長昨到場，媒體詢問太子集團選定我國作為洗錢據點，有無策進作為？鄭說，法務部盤點檢討相關洗錢防制法規，已請台高檢邀集相關執法機關針對查緝面策進，全力打擊詐欺、洗錢犯罪。

拍賣會場聚集不少車迷，擔任物流車隊管理的林先生帶十五歲兒子北上賞車，兒子拿出「馬王」模型與實體車輛合影；林說，曾帶兒子到澳門看車展，可以一次看到「四大神獸」是很不容易的體驗，應買人以車商為主，也有人持手機直播介紹豪車。

卅三輛豪車中有八輛車牌為「○六○三」，據了解是太子集團在台最高領導者李添習慣以愛妻楊帥生日當車牌表達愛意。

據表示，李添來台時出門車隊極壯觀，助理會事前安排多名司機駕車，包含賓士車作為前導車，車隊有勞斯萊斯座車及壓車車輛，令人難以分辨李添坐在哪輛座車上；另集團收藏的頂級超跑，常借友人使用。

