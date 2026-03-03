快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

太子集團首腦陳志等人涉在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立龐大企業網絡洗錢，陳志今年一月由柬埔寨公布落網、遣送中國大陸。台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案近四個月，在台高級幹部王昱棠等九人羈押期限將至，最快今偵結、移審法院。

全案源於，美國聯邦檢察官去年十月八日依詐欺、洗錢等罪起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱ＯＦＡＣ）同年月十四日公告太子集團在台境內九家公司，及黃婕、施亭宇、王蕾絢三名國人列入制裁名單。

台北地檢署分案偵辦，搜索前已聲請法院查扣超過四十五億元豪宅、豪車、銀行帳戶，其中廿四輛豪車昨拍出共四億餘元。

檢方查出，集團在台成立台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，疑以聯凡旗下空殼公司將海外資產匯入台灣購買豪宅、名車，隱匿犯罪所得，其中天旭公司租下台北一○一大樓兩層辦公室，招攬工程師開發線上博弈程式；顥玥則是協助天旭的客服公司。

太子集團跨國詐騙涉在台設立中繼站，二○二一年起透過匯致國際商務公司開設數百家紙上公司，利用ＯＢＵ（國際金融業務分行）帳戶洗錢，將不法資產匯款來台，再經尼爾公司購買豪宅「和平大苑」及支付集團在台開銷。檢方另查出，集團還以誠惟數位科技公司、澄映科技公司負責管理博弈業務，還一度經營Ａ片平台。

檢方也查出，黃婕、施亭宇、王蕾絢疑替太子集團在帛琉管理事業，為幕僚幹部；太子集團透過台商石濱芳購買帛琉愛萊森林渡假村，作為洗錢犯罪據點。

全案去年十一月四日首度搜索迄今，共羈押九人，包含台灣太子不動產、天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、陳志心腹李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國、水房要角陳韋志。依刑事訴訟法，人犯偵查中最長羈押四個月，全案羈押期限將至，預計本周偵結。

柬埔寨 洗錢 太子集團

延伸閱讀

蔡正元三中案有罪定讞還沒入獄...聲請再審爭清白 看法院是否公正廉明

太子集團超跑豪車拍賣 專屬車牌0603是李添愛妻生日

太子集團33輛豪車拍賣得款4億！「馬王、「蛙王」24輛賣出

知名外匯車商弘達國際謝瑞益 1億3500萬得標法拉利「馬王」

相關新聞

遭指搭北捷揚言犯案 男到案：有自言自語但未提「殺人」

台北市警方今早獲報北捷列車上有男子揚言「殺人」，過濾監視器畫面鎖定葉姓男子，今午1時許循線將葉男帶返調查，將進一步釐清有無恐嚇公眾危安等觸法情事。

不讓當事人發言 憲法法庭說明會引批評

憲法法庭昨舉行「兒少性侵案追訴權時效」不公開說明會，僅給十三名訴訟代理人總共十分鐘發言時間，且七名當事人到庭卻被安排坐在小房間，毫無發言機會，引發批評。陪伴聲請人出庭的「阿美」表示，倖存者真正面臨的困難，沒有在說明會中被看見。

時效爭議 憲法法庭說明會 8大法官參與

憲法法庭昨就「兒少性侵案追訴權時效」舉行不公開說明會，這是憲法訴訟法引發兩派大法官見解歧異爭議後，八名大法官首度全體出席說明會並提問。律師團表示法律人「閉門造車」難理解被害人需要多少時間才能挺身而出提告，期盼未來能公開言詞辯論並邀集兒童心理學等專家提供意見。

柯文哲「補刀」 請求評鑑林俊言辦案不公

新北地檢署主任檢察官林俊言在北檢偵辦京華城案，遭威京集團主席沈慶京指控將偵訊內容洩露給媒體等，檢評會決議移請新北地檢署為適當處分；京華城案本月廿六日宣判，民眾黨前主席柯文哲也認林辦案不公，今上午前往檢評會請求評鑑林俊言。

打擊洗錢 太子集團案最快今偵結

太子集團首腦陳志等人涉在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國建立龐大企業網絡洗錢，陳志今年一月由柬埔寨公布落網、遣送中國大陸。台北地檢署偵辦該集團在台洗錢案近四個月，在台高級幹部王昱棠等九人羈押期限將至，最快今偵結、移審法院。

檢查扣豪車拍賣 24輛拍逾4億元

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣卅三輛豪車視為犯罪所得囑託法務部行政執行署台北分署偵查中變價，拍賣會昨在警察專科學校舉行，俗稱「馬王」的法拉利Ferrari LaFerrari以一億三五○○萬元天價拍定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。