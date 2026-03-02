遭指搭北捷揚言犯案 男到案：有自言自語但未提「殺人」

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市警方今早獲報北捷列車上有男子揚言「殺人」，過濾監視器畫面鎖定葉姓男子，今午1時許循線將葉男帶返調查，將進一步釐清有無恐嚇公眾危安等觸法情事。

警方調查，今早10時許有民眾向北捷忠孝新生站站務人員通報，列車上有男子喃喃自語、提及「殺人」字眼，並於行天宮站下車，警方接獲轉通報後立即派遣線上警力，配戴警盾等裝備到場查處，初步未發現所指男子。

經擴大調閱監視器畫面分析過濾，警方鎖定年約50歲葉姓男子涉案，今午1時許循線通知葉男到案調查。

據悉，葉男平時精神狀況不穩，在行天宮站附近擔任清潔工，到案時身上無任何危險物品，且態度十分配合，稱自己反應較慢，也確實有喃喃自語，但從未提及「殺人」字眼。

警方另詢問案發時與葉男同車鄰座乘客，該乘客指稱葉男確實有自言自語，但未聽見葉男提及「殺人」字眼。

警方表示，經葉男配合到案調查、製作筆錄，依現有事證請示台北地檢署後，尚難認定葉男行為有涉恐嚇公眾危安罪，詢後請回葉男，將持續通知報案人到案，釐清葉男確切是否有觸法之虞。

警方呼籲，民眾若發現不法或具危險性情事，應及時通報警方處理，警方定將全力維護社會秩序及公共安全。

警方分析過濾鎖定葉姓男子涉案，今午1時許循線將葉男帶返調查，將進一步釐清有無恐嚇公眾危安等觸法情事。圖／讀者提供
警方分析過濾鎖定葉姓男子涉案，今午1時許循線將葉男帶返調查，將進一步釐清有無恐嚇公眾危安等觸法情事。圖／讀者提供

