北捷行天宮站傳乘客揚言殺人 警帶回1男釐清案情

中央社／ 台北2日電

有民眾通報台北捷運行天宮站列車上有男子揚言要殺人，警方到場檢查無異常也無踩踏情形，經透過監視器畫面追查，已於下午將涉案47歲葉男帶回派出所釐清案情，初判尚難認定犯行。

北市警方上午10時30分許接獲北捷行控中心轉報，指稱列車內有男乘客揚言要殺人，立即派員到場處理，但涉案男子已離開現場，警方偕同北捷人員上車檢查，未發現異常，現場也無驚恐及踩踏情形。

轄區台北市警察局中山分局偕同捷運警察隊共同調閱監視器畫面追查，發現涉案男子案發後自北捷行天宮站2號出口離開，隨後確認其身分，並於下午1時許將他帶回派出所釐清案情。

從事清潔工的葉男到案供稱，他當時是搭乘捷運要上班，只是在車上喃喃自語而已，並無犯案意圖。

專案小組經檢視捷運車廂畫面，以及訪查車廂內其他乘客及葉男身上均未發現任何攻擊性武器，初步判斷依目前客觀證據，尚難認定葉男行為具有恐嚇公眾構成要件，將待報案人到案說明後，再做進一步釐清。

中山分局重申，言論自由應以不侵害他人權益及社會安全為前提，任何於公眾場合散布恐嚇、暴力威脅或足以引發公眾恐慌之言論，警方均將依法查辦；並呼籲民眾若發現疑似不法或具危險性情形，請即時向警方通報。

有民眾通報台北捷運行天宮站列車上有男子揚言要殺人，警方經透過監視器畫面追查，已於下午將涉案47歲葉男帶回派出所釐清案情。 （民眾提供）中央社
有民眾通報台北捷運行天宮站列車上有男子揚言要殺人，警方經透過監視器畫面追查，已於下午將涉案47歲葉男帶回派出所釐清案情。 （民眾提供）中央社

殺人 監視器

