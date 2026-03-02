剴剴案保母劉彩萱「綑綁」幼童否認凌虐 辯怕一喝奶就臥倒會溢奶

保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死1歲男童「剴剴」二審判無期徒刑、有期徒刑18年，案件上訴三審；姊妹另涉以布條綑綁蔡姓、潘姓幼童，檢方依成年人故意對兒童施凌虐而妨害自由罪起訴，台北地院今開庭，檢方聲請傳喚8名證人查案，法官諭示候核辦。

針對劉彩萱的證據調查，檢方聲請傳喚潘姓幼童的父親、潘童的莊姓母親、小兒科醫生方昌禮、劉若琳、蔡童母親；劉若琳犯行部分，檢方聲請傳喚關係人林童的父親、張姓母親、劉彩萱，待證事實1個月內具狀表示，合議庭評議再決定是否准許。

公訴檢察官表示，剴剴案二審宣判後，劉彩萱的辯護人正撰寫上訴書，由於劉彩萱涉案時間與托育剴剴的時間重疊，希望辯護人能提供上訴書副本，劉彩萱的辯護人應允。

劉彩萱被控以布條綁住蔡童，檢方質問劉彩萱曾聽聞以繩子綁住老人家，但照顧幼兒時綁人是否符合托育規定？劉彩萱的辯護人說，劉彩萱同時照顧3名幼童，為避免蔡童喝奶後倒臥造成溢奶，才暫時綁人，從沒有主張符合規範。

台北地檢署起訴指出，劉彩萱2023年托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓幼童，姊妹倆常互相支援。

劉彩萱、劉若琳2023年9月將潘童雙腳張開，使潘童的一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童「上不去下不來」，潘童轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理，此外，劉彩萱照顧潘童時未勤更換尿布，造成潘童肛門紅腫、水泡破皮。

劉若琳同時照顧蔡童、林童，任由7個月大的林童抓4、5個月大蔡童身上的奶嘴彈蔡，蔡被彈奶嘴哭鬧，劉若琳未制止，還持續以手機拍下影像等。

劉彩萱曾出庭表示，接手照顧時潘童不太會走路，潘童跨在椅子上雖有大哭，但不是非常迫切須要幫助，關於潘童肛門紅腫、破皮、潰爛，是因潘童喝水解蛋白奶粉容易「炸屎」，才導致受傷，只承認制罪，而劉若琳對檢方的指控全不認罪。

保母劉彩萱二審判處無期徒刑，褫奪公權終身。圖／聯合報系資料照片