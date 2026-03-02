快訊

按聲喇叭換來槍抵腹！嘉義男寄藏槍彈10年 酒駕滋事遭嘉檢起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義一名黃姓男子受友人之託涉嫌非法寄藏槍彈10年，去年酒後駕車擋道不滿被對方按聲喇叭，竟持槍威脅，嘉檢偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險及恐嚇等罪嫌提起公訴 。

檢警調查，黃姓男子於2015年3月間，在嘉義市大富路附近公園受友人委託，代為寄藏具殺傷力之非制式手槍1支及制式子彈7顆，並將槍彈藏放在其自用小客車內。友人過世後，黃男仍繼續持有該批槍彈。

去年11月14日凌晨，黃男在釣蝦場飲酒後駕車行經興業東路與南田路口時因停車影響通行，與鳴按喇叭的駕駛莊姓民眾發生口角。黃男隨即取出槍枝、裝入彈匣並抵住莊男腹部，出言恐嚇「你知道這是什麼嗎？」使受害者心生畏懼 。

警方接獲報案後在20分鐘內於吳鳳南路攔獲黃男，經測試其吐氣酒精濃度高達每公升0.65毫克，並當場搜出槍彈，黃男坦承酒駕、非法持有槍彈等。扣案槍彈經刑事警察局鑑定，確認擊發功能正常且具殺傷力。檢方認為黃男寄藏槍彈長達10年且另犯酒駕、恐嚇、違反槍砲管制條例等罪嫌提起公訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義男寄藏非制式手槍10年，酒後持槍威脅民眾遭訴。圖／本報資料照片
嘉義男寄藏非制式手槍10年，酒後持槍威脅民眾遭訴。圖／本報資料照片

嘉義 槍砲彈藥

影／彰化上班族想紓壓…放話雙鐵AI客服「放炸彈要殺人」遭押

彰化縣郭姓男子是上班族，在二二八連假期間，因心情不佳想紓壓，陸續在上月25日、26日透過台鐵、高鐵網站的AI客服，輸入「台北車站放炸彈、要殺人」等文字訊息，因AI無法判讀後，轉給真人客服，警方據報查辦，郭在上月27日落網，檢方以恐嚇公眾罪嫌，向法院聲押獲准。

馬咬傷童 清境農場判賠71萬

不少風景觀光區都設置「動物互動區」，若未規畫周全，恐衍生業者與顧客民、刑事糾紛；蔡姓男子一家三口五年前到清境農場餵馬區拍照，當時年僅二歲兒子不慎遭馬匹咬傷右耳，蔡男求償二三一萬元。一審認定業者已設「保持距離」標語、人員宣導，判免賠，二審逆轉，認為業 者人員配置與設備管理都有欠缺，判賠七十一萬元。

清境農場：尊重司法 加強維安

清境農場五年前發生馬匹咬傷幼童案遭判賠；清境農場場長王仁助表示，農場尊重司法，會依法辦理；此案將待原告是否上訴，再決定如何因應。

業者主打「動物互動」 律師籲進場先簽約

時下不少風景區、餐廳、咖啡店主打「動物互動」，一旦年幼孩童或動物不受控，可能衍生動物或民眾受傷；有法界人士說，與動物互動營業場所，在法律上會被認定「高度安全義務標準」，業者需做好物理隔離、讓顧客簽「入場風險告知書」，另家長也有監督義務。

威脅在總統府、機場放炸彈 通緝犯自拍恐嚇片潛逃大陸

新北市巫姓男子因詐欺案被通緝，涉嫌自拍影片上傳網路，稱要在總統府及國內機場放置爆裂物，警方查出他去年7月出境至大陸，影片非近期拍攝，依恐嚇公眾罪偵辦。

