按聲喇叭換來槍抵腹！嘉義男寄藏槍彈10年 酒駕滋事遭嘉檢起訴

嘉義一名黃姓男子受友人之託涉嫌非法寄藏槍彈10年，去年酒後駕車擋道不滿被對方按聲喇叭，竟持槍威脅，嘉檢偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險及恐嚇等罪嫌提起公訴 。

檢警調查，黃姓男子於2015年3月間，在嘉義市大富路附近公園受友人委託，代為寄藏具殺傷力之非制式手槍1支及制式子彈7顆，並將槍彈藏放在其自用小客車內。友人過世後，黃男仍繼續持有該批槍彈。

去年11月14日凌晨，黃男在釣蝦場飲酒後駕車行經興業東路與南田路口時因停車影響通行，與鳴按喇叭的駕駛莊姓民眾發生口角。黃男隨即取出槍枝、裝入彈匣並抵住莊男腹部，出言恐嚇「你知道這是什麼嗎？」使受害者心生畏懼 。

警方接獲報案後在20分鐘內於吳鳳南路攔獲黃男，經測試其吐氣酒精濃度高達每公升0.65毫克，並當場搜出槍彈，黃男坦承酒駕、非法持有槍彈等。扣案槍彈經刑事警察局鑑定，確認擊發功能正常且具殺傷力。檢方認為黃男寄藏槍彈長達10年且另犯酒駕、恐嚇、違反槍砲管制條例等罪嫌提起公訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康